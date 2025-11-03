La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 081 MW para el horario pico nocturno

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

La Unión Eléctrica estima para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 639 MW y una demanda máxima de 2 650 MW, para un déficit de 1 011 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 081 MW en este momento del día.

A las 6:00 horas, la disponibilidad del SEN era de 1 349 MW y la demanda de 2 025 MW, con 688 MW afectados por déficit de capacidad de generación. Para el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Además, están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos.

Hay 488 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, y presentan problemas por déficit de combustible 60 centrales de generación distribuida, con 402 MW, además de 140 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 542 MW afectados por esta causa.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton, con 200 MW, y seis motores del Fuel Moa.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 291 MW a las 19:00 horas. Están afectados además 506 MW en las provincias de Las Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1513 MWh, con 311 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.