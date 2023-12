La revista Time nombra a Lionel Messi ‘Atleta del año 2023’

Tiempo de lectura aprox: 31 segundos

El futbolista argentino y campeón en el Mundial de Catar 2022, Lionel Messi, fue elegido ‘Atleta del año 2023’ por la revista estadounidense Time.

El medio reconoció a Messi como el “mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el deporte más popular del mundo“. Además, recordó que el año pasado el deportista llevó a Argentina a ganar su primer Mundial en casi cuatro décadas.

Lionel Messi is TIME’s 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN

— TIME (@TIME) December 5, 2023