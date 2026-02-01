La medalla Jesús Menéndez, el orgullo de Álida Muñiz

Compartir en

La Medalla Jesús Menéndez, propuesta por el Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y aprobada por el Estado cubano, realza el quehacer de obreros y colectivos laborales con relevantes méritos.

En Cienfuegos, desde este 28 de enero la posee Álida Belkis Muñiz Chacón, una mujer que asegura su acompañamiento para que los jóvenes aprecien la importancia del sindicato en cada paso de la vida laboral.

A esta provincia y a Cuba dedicó Álida, la Medalla Jesús Menéndez que recibió durante la celebración por el aniversario 87 de la CTC.

La cienfueguera refirió “orgullo y felicidad por el reconocimiento otorgado el día del natalicio de José Martí y en el año del centenario de Fidel Castro” porque los aprecia como sus guías para alcanzar las metas que están por venir.

Recordó sus inicios en el sector de la construcción desde la pasada década del 80, luego su labor como dirigente sindical de base, la formación como cuadro profesional y el desempeño en el secretariado provincial.

Esos momentos labraron el camino de la cienfueguera que recibió emocionada la Medalla Jesús Menéndez y por la que aseguró su permanencia en labores sindicales, ahora junto a los trabajadores de las comunicaciones, la informática y la electrónica.

Delgada, empática y revolucionaria, Álida mencionó los momentos de aprendizaje con quienes contribuyeron con su buen hacer “y el acompañamiento de la familia para cumplir las tareas y resultar ejemplo para los más jóvenes.

“Aunque sean otros tiempos – dice Álida – los jóvenes también pueden alcanzar buenos resultados en su puesto de trabajo y consolidar el humanismo y la sabiduría que caracteriza a los cubanos”.

