La Inteligencia Artificial no es el problema, lo son los humanos

Desde la primera presentación de las inteligencias artificiales hace unos años existe un debate sobre la ética de su uso, los problemas medioambientales que traerían y la atrofia que crearía tener una herramienta que respondiera tus preguntas sin requerir ningún esfuerzo por las personas.

Pero una parte de la conversación sobre como podrían ser usadas para crear imágenes explícitas no tuvo el impacto que debía tener, ya que quienes apoyaban el uso de la IA e incluso quienes tenían opiniones en medio del espectro discutían que esa posibilidad solo era un invento de los detractores y las feministas para ganar atención.

Este debate volvió a salir a la luz hace unas semanas, debido a que, en X, anteriormente Twitter, varios usuarios estaban utilizando a Grok, la IA insignia de esta red social, para desvestir o cambiar la ropa por trajes de baño a fotografías no solo de mujeres adultas, sino también de niños.

La conmoción por estas acciones no se hizo esperar, varias personas salieron a criticar la creación de estas fotografías. Pero un grupo de usuarios de Internet decidieron jugar la misma carta que siempre es presentada en estas situaciones, culpar a las víctimas.

Comentarios como “Si no querían que cosas como esta pasaran no debían haber subido ninguna foto a Internet” plagaban todas las redes sociales, e incluso los usuarios que le pidieron a la IA la creación de las imágenes salían a defenderse, ya que en su mente crear las fotos no era una mala acción, solo eran píxeles en Internet.

La mentalidad de estos usuarios sobre sus acciones está relacionada con la naturaleza de la red social donde ocurrió el hecho. Desde su adquisición por la compañía del multimillonario Elon Musk, las pautas sobre lo que puede ser publicado se volvieron una zona gris, llevando a un aumento del contenido +18 encontrado en X.

El escándalo causado por la creación de las imágenes llevo a desactivar la función de creación de imágenes de Grok después de que Musk fue amenazado con multas y acciones regulatorias, pero los subscriptores de pago todavía tienen acceso a la creación de imágenes.

La cuenta pública de Grok en X tiene la capacidad de generar imágenes restringidas, pero en la app separada dedicada solo a esta inteligencia artificial los usuarios no subscritos todavía pueden crear imágenes. Investigaciones hechas por AI Forensics, una ONG ubicada en París, encontró alrededor de 800 imágenes y videos creados por la aplicación de Grok que incluye contenido pornográfico y sexualmente violento.

El contenido creado en esta aplicación es mucho más preocupante que las imágenes creadas en la red social, y aún más difícil conseguir una regulación del mismo. Este fenómeno se une, además, a la creciente creación de deepfakes de celebridades e influencers que son compartidos en X. Muchos de estos afectados llevaron a juicio a los dueños de las cuentas que creaban estas imágenes, pero aun así no se ve un cambio en el horizonte.

La inteligencia artificial en estos momentos no es el mayor problema. El uso que le damos y las acciones que realizamos con ella son en verdad lo que más debería preocuparnos.

