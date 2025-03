La herencia intransigente de quienes se niegan a rendirse

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

Siempre es el camino más fácil aquel que implica renuncia al sacrificio, autocomplacencia con lo que ya se hizo, aun a sabiendas de que hay energía y fuerzas para hacer mucho más, hacerse a un lado y dejar que el tiempo corra.

Más fácil, pero solo en apariencia, porque nadie se desprende del temor de verse tragado por el lado erróneo de la historia, de vivir con el peso de la cobardía a la espalda, de esconder el rostro avergonzado ante aquellos que siguen, luchan, se empeñan y triunfan.

Es una lección invaluable de vida, es un principio, asumido ya por este pueblo como ley natural de supervivencia, a sabiendas de que la rendición jamás garantiza dignidad, y que, aun tras enseñar la bandera blanca, habrá gatillos para dispararnos al pecho.

No lo aprendimos en un día, hubo golpes muy duros y caídas de por medio. Porque no se aprende a caminar si no se tropieza primero. Para alcanzar la madurez son los errores un mal necesario y, aunque no estamos exentos de volver a cometerlos, sabremos que ya, con la experiencia acumulada, siempre seremos, al menos en parte, responsables de otro equívoco.

Eso lo entendimos hace mucho, lo asumimos aquel día en que un gigante de bronce se negó a firmar el documento que sería, literalmente, sentencia de muerte, asfixia irreversible de la libertad.

Cuando otros se dejaron arrastrar al lado fácil del camino, cuando creyeron que la bandera blanca sería parapeto respetado, toda la casta mambisa, criolla, rebelde, se fundieron en el hombre que dijo al «pacificador» el «no» rotundo, y nos salvó, ya para siempre y sin reversa, de perder la dignidad de nuestra estirpe.

Y entonces, aquel entendimiento que no fue, mutó después en el eterno ¡Patria o Muerte!, para que, si alguna vez se le ocurre al enemigo creer que podría repetirse otro Zanjón, le hagamos guardar su documento, y entender que en esta Isla intransigente, cada día se recuerda Baraguá.