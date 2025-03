Hamás propone avanzar en alto al fuego en Gaza a cambio de liberar a un soldado estadounidense

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 25 segundos

El Movimiento de Resistencia palestino (Hamás) reiteró este sábado su intención de liberar a un soldado israelí-estadounidense a cambio de un «inicio simultáneo» de las negociaciones para avanzar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.En un comunicado oficial, el miembro del buró político de Hamás, Basem Naim, confirmó la disposición de liberar al soldado Edan Alexander, junto a los restos de otros cuatro soldados, a cambio del que se liberará a un número aún por negociar de detenidos y presos palestinos.

Basem Naim recordó que para que esto suceda, Israel debe garantizar «el inicio simultáneo de las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego», así como la apertura de los cruces fronterizos al territorio palestino para la entrada de ayuda humanitaria.

Hamas’s Basim Naim told NBC News the group’s offer to release US-Israeli soldier Edan Alexander and “four other soldiers” was based on four conditions:

– starting negotiations for the implementation of the 2nd phase of the ceasefire

– opening border crossings and letting in aid

— Matt Bradley (@MattMcBradley) March 15, 2025