Jornada productiva en otro abril desafiante y de victoria

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Al amanecer de este domingo, horas después de celebrar en toda Cuba el aniversario 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el cumpleaños 65 de la Organización de Pioneros José Martí, en tierras artemiseñas se realizó una jornada de trabajo voluntario dedicada a la producción de alimentos.

En el surco y bajo el sol, estuvo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartiendo con cubanos de diferentes generaciones que, frente a la adversidad y las complejidades de la situación económica, apuestan por el impulso de las labores agrícolas para lograr la imprescindible soberanía alimentaria que necesita el país en tiempos difíciles.

«Producir es resistir, y crear es vencer», ha reiterado a los jóvenes el Presidente de Cuba; y con esa certeza se laboró en el municipio de Bauta, como parte de una jornada nacional destinada a las actividades agrícolas y a la construcción de paneles solares fotovoltaicos en diferentes territorios del país, con la participación juvenil.

Luego de más de dos horas de trabajo en las fértiles tierras de Artemisa, en un emotivo encuentro con jóvenes y trabajadores, el presidente Díaz-Canel y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda -junto a dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)- entregaron el carné de la organización juvenil a 18 representantes de la ciencia, del sector no estatal, estudiantes, y de otros sectores de la sociedad.

Mirthia Brossard, miembro del Comité Nacional de la UJC al frente de la Esfera Ideológica, subrayó que, en medio de las complejas condiciones del país, agravadas por el bloqueo recrudecido que impone el gobierno de Estados Unidos, los jóvenes han estado movilizados en labores productivas, actividades culturales y encuentros en las comunidades.

En ese sentido, recordó que hace pocos días el Jefe de Estado, en un intercambio con un grupo de jóvenes destacados del país, “nos dio la tarea de revolucionar las comunidades con creatividad”.

“¡Aquí estamos! No hay una juventud rendida en Cuba, no hay un pueblo desalentado. Todo lo contrario”, aseveró la dirigente juvenil.

De igual manera, afirmó que “nuestro compromiso, en época desafiante y creativa, es proponer, movilizar, convocar y sumar a todos los jóvenes en las tareas principales, sobre todo hacia las comunidades de toda la nación”.

Al resumir las misiones que hoy tienen las más nuevas generaciones de cubanos, destacó “defender la Revolución con la mayor conciencia y con la mayor alegría; y resistir creando, tal como leímos en Juventud Rebelde, del que fuese también dirigente juvenil y hoy está al frente de la dirección de la Revolución junto a la generación histórica”, dijo en alusión a la entrevista concedida por el presidente Díaz-Canel al periódico de la juventud cubana.

“Con el compromiso de militar guiados por grandes sentimientos de amor, como el Che; y con el compromiso firme de ser continuidad de la Revolución, por muy desafiantes que sean los tiempos, los jóvenes continuaremos en la vanguardia, haciendo Patria”, afirmó la miembro del Comité Nacional de la UJC.

La poesía y la canción sellaron la jornada dominical, en los primeros días de este abril, difícil y desafiante que también tendrá que ser de victoria.

Escuche el reporte de Radio Rebelde

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