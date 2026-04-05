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Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
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Irán critica postura del OIEA tras ataque a central nuclear

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La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) criticó hoy la postura del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) respecto a los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, en particular la central de Bushehr.

En un mensaje difundido en la red social X, la entidad iraní cuestionó la reacción del organismo internacional ante el bombardeo de instalaciones nucleares, al considerar insuficiente expresar “profunda preocupación” frente a este tipo de hechos.

La OEAI subrayó que los ataques contra centrales nucleares constituyen “crímenes de guerra” y advirtió que minimizar su gravedad mediante posturas que calificó de pasivas podría alentar a los responsables de dichas acciones.

La central nuclear de Bushehr fue atacada la víspera, en lo que constituye el cuarto incidente de este tipo desde el inicio de las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por su parte, el OIEA llamó a la moderación tras los ataques y su director general, Rafael Mariano Grossi, expresó su preocupación por lo ocurrido en la instalación situada en el sur del país.

Desde finales de febrero, la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel se ha intensificado, con intercambios de ataques que han dejado miles de muertos y heridos.

Teherán también ha lanzado misiles y drones contra Israel y objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en la región, algunos de los cuales han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles, hechos condenados por los países afectados.

En este contexto, Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, mientras Washington y Tel Aviv lo acusan de desarrollar capacidades con potencial militar.

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Prensa Latina

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