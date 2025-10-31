Jorge Rodríguez: “El objetivo de EE.UU. es hacerse con las riquezas naturales de Venezuela”

Compartir en

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que el objetivo de la agresión de EE. UU. a Venezuela son los recursos del país suramericano.

“En los actuales momentos se cierne sobre Venezuela, sin duda alguna, con la intención aviesa de promover un cambio de régimen, que permita al Gobierno de los EE. UU. de América y al hegemón imperial hacerse con las riquezas naturales, que solamente pertenecen al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó Rodríguez, durante el Encuentro Parlamentarios del Caribe por la Paz, celebrado en Caracas.

El legislador insistió en que “ese es el meollo (fondo) del asunto, esa es la verdad incontrovertible”; por lo que no es necesario esperar a que en las próxima décadas se desclasifiquen documentos, en los que se revele que “la verdadera intención que perseguía la administración actual de los EE. UU. de América, era hacerse con los recursos naturales, con el petróleo, con la minería, con las tierras raras” del país suramericano.

Durante su intervención, además, señaló que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe no solo es una amenaza para Venezuela, sino para otros países de la región.

”No es solamente Venezuela que está amenazada, están amenazados todos los países del Caribe, están amenazados todos los países de Norteamérica que no sean EE. UU. de América, de Centroamérica y de Sudamérica”, expresó al respecto.

De acuerdo con el titular del Parlamento venezolano, con la medida de Washington “se está promoviendo una acción donde resulte natural agredir la soberanía de los países”.

“Ejecutores de homicidios extrajudiciales”

Rodríguez cuestionó que los EE. UU. se autoconstituyan como “policías del mundo” y lleven a cabo sus agresiones en el Caribe sin que medie la justicia, y sin mostrar ningún tipo de pruebas de las acusaciones que emite sobre la presunta presencia del narcotráfico.

“Se erigen en verdaderos ejecutores de homicidios extrajudiciales y sin que medie ningún tipo de juicio frente a las voladuras que han habido de barcos pequeños en el Caribe, con un arsenal militar absolutamente desproporcionado y bárbaro, utilizando el argumento supuesto de la de narcotraficantes y de narcotráfico en el Caribe, sin que haya ninguna prueba”, enfatizó, al señalar que bajo esas excusas han “asesinado a más de tres decenas de seres humanos”.

Asimismo, refutó que desde EE. UU. “se han cansado de decir que es una operación en contra del narcotráfico” y “resulta que la inmensa mayoría de la droga que llega a los EE. UU. de América no transita por el mar Caribe”.

Rodríguez mencionó que mientras Washington lleva a cabo estas operaciones en la región, “los verdaderos narcotraficantes, los que se han hecho millonarios con el tráfico de drogas viven en los EE. UU. de América y viven en Europa”.

“Guerra multiforme”

En septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una declaración similar a la hecha por Rodríguez, señalando que su país es víctima de “una guerra multiforme” orquestada desde EE. UU. El Estado venezolano, reiteró, está siendo objeto de una “agresión armada para imponer un cambio de régimen” y un gobierno “títere”, a fin de “robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales”.

En sus declaraciones públicas, el mandatario ha acusado a Washington de inventar “una nueva guerra eterna”. “El 94 % del pueblo de Venezuela está en contra de la amenaza militar de EE. UU., está en contra de quienes llaman a invasión”, sostuvo.

La semana pasada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los cuerpos policiales de Venezuela comenzaron ejercicios militares en las zonas costeras del país para “continuar aceitando la maquinaria” con el propósito de hacer frente a las amenazas externas, especialmente de EE. UU.

Maduro recordó que desde hace semanas Venezuela enfrenta una guerra militar, así como una “guerra comunicacional” mediante campañas de desinformación, por lo que instó a la población a combatirla.

