Izquierda Unida de España alerta sobre fascismo internacional

En un emotivo acto en la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Madrid, a propósito de sus 40 años de existencia, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, reivindicó la importancia de la formación que es parte del bloque Sumar, integrante del Gobierno español de coalición.

“Seguimos siendo imprescindibles”, mucho más ahora que “el mundo vuelve a asomarse a lógicas de guerra, cuando las desigualdades se agrandan y cuando el fascismo intenta abrirse paso cuestionando derechos conquistados”, argumentó.

Destacó que la izquierda está reactivada para poner «pie en pared» al fascismo y a políticas basadas en la ‘prioridad nacional’, que ha señalado como el mejor ejemplo de que el Partido Popular (PP) se ha pasado a la extrema derecha.

Se refería así al intenso debate público esta semana a partir de un acuerdo del PP con la extrema derecha de Vox para gobernar en Extremadura, que incluye la categoría de “prioridad nacional”, una versión del American First de Donald Trump.

«Estamos en el orgullo de poner pie en pared al fascismo y a las políticas que asumen y que les compran a lo fácil», remarcó al señalar a la ‘prioridad nacional’ en el acceso a los servicios públicos, que da trato preferente a ciudadanos españoles en detrimento de los inmigrantes, según los pactos en Extremadura y Aragón.

En el acto, enfocado en el balance de las cuatro décadas de IU que se cumplen este lunes, Maíllo valoró también el aporte de sus antecesores presentes.

El coordinador federal de IU subrayó que el enemigo de la izquierda es el fascismo y abogó por defender el patrimonio del partido, así como a abrirse a los inmigrantes, que, valoró, tienen que formar parte importante de la militancia para que «esta organización se parezca a la sociedad a la que represente y a la clase trabajadora que existe actualmente».

A su turno, el líder del Partido Comunista Español (PCE) y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, recordó el legado de Julio Anguita y el camino abierto desde 1939 por Dolores Ibárruri, La Pasionaria.

Santiago ponderó el papel de la izquierda para alzar su voz contra el genocidio del pueblo palestino, y la solidaridad permanente con Cuba y el pueblo saharaui.

Igualmente, recalcó la urgencia de que España salga de la OTAN, una organización que señaló «al servicio de Estados Unidos», en momentos en que la administración Trump es «el mayor factor de distorsión de la paz en el mundo».

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hizo énfasis en el papel de la la izquierda para transformar la realidad y no limitarse a la representación institucional, ”apostar por una organización abierta, arraigada en los conflictos sociales y capaz de acoger a amplios sectores de la clase trabajadora”.

Representantes diplomáticos de Cuba y del Frente Polisario (del Sáhara Occidental), estuvieron presentes en el acto.