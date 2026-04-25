Brics MENA ve con preocupación acontecimientos en Medio Oriente

En una reunión en Nueva Delhi, viceministros de Asuntos Exteriores y enviados especiales del grupo intergubernamental intercambiaron opiniones sobre la situación actual en la región MENA y expresaron sus opiniones en ese sentido, de acuerdo con un reporte de la Cancillería india.

Las conversaciones abarcaron la cuestión palestina y la situación en Gaza, incluido la prestación de ayuda humanitaria y el papel del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa).

También abordaron la política de tolerancia cero ante el terrorismo, la celebración del alto el fuego en Líbano y la inaceptabilidad de los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas destacadas en ese país.

De igual modo, dialogaron sobre la reconstrucción y rehabilitación posconflicto en Siria, la solución política en Yemen, la estabilidad y el desarrollo en Irak, el proceso político en Libia y la atención a la crisis humanitaria en Sudán.

Los integrantes del Grupo del Brics acordaron reunirse nuevamente bajo la presidencia en 2027 de China del bloque intergubernamental.

La víspera, Neena Malhotra, secretaria de Estado para Asuntos del Sur de la Cancillería, dialogó por separado con autoridades de Rusia, China e Irán sobre la crisis en Medio Oriente a propósito de la actual presidencia IndiaBrics 2026.

La alta diplomática se reunió con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Georgy Borisenko, en el marco de las consultas sobre el definido como Brics MENA, en alusión a los miembros de los países de Medio Oriente y Norte de África.

De acuerdo con el portavoz de la Cancillería Randhir Jaiswal, ambos mantuvieron un fructífero intercambio de opiniones sobre los recientes acontecimientos en Medio Oriente y abordaron algunos aspectos de la cooperación entre sus países.

Malhotra sostuvo también un intercambio constructivo con el enviado especial de China para Asuntos de Medio Oriente, Zhai Jun, sobre el tema en particular y sobre formas de fortalecer aún más las relaciones entre India y China.

Por último, en conversaciones con el enviado especial de Irán para el Medio Oriente, Mahdi Shoushtari, ambos intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y abordaron los aspectos bilaterales entre sus países.

India inició en enero su presidencia prótempore este año del Brics bajo el tema Construyendo resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad.

Brics reúne a 11 importantes mercados emergentes y países en desarrollo del mundo: Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Belarús, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam se unieron al Brics como países socios en 2025.

El próximo encuentro de relevancia anunciado es la reunión de cancilleres del bloque prevista para los días 14 y 15 de mayo.