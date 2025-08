Irán mantendrá “el dedo en el gatillo” en futuras negociaciones con EEUU

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 19 segundos

El vicecanciller iraní dice que EE.UU. atacó en medio de negociaciones, por tanto, en caso de alguna negociación futura, Irán tendrá los dedos en el gatillo.

En una entrevista con la cadena de televisión china Phoenix, publicada este domingo, el vicecanciller de Irán, Said Jatibzade, ha advertido de que la intensificación de las tensiones siempre está latente, especialmente cuando las partes involucradas son Estados Unidos y el régimen sionista.

En ese sentido, ha subrayado que Irán siempre ha sido un defensor de la paz y, durante siglos, no ha iniciado ninguna guerra. “Somos una nación con una rica herencia civilizatoria, y el país ha perdurado durante milenios y continuará haciéndolo”, ha apostillado.

El funcionario ha denunciado que Estados Unidos busca expandir su dominio aprovechando sus relaciones regionales, pero países como Irán poseen la capacidad y la determinación necesarias para resistir tales intentos de hegemonía.

“Hemos hecho todo lo posible para evitar enfrentamientos, incluso antes de que se produjera esta última agresión. Sin embargo, cuando Estados Unidos e Israel actúan sin respetar ninguna línea roja, el riesgo de una guerra total siempre está presente”, ha subrayado y agregado que “debe enviarse un mensaje claro: el futuro de la región no será el que ellos imaginan.”

Respecto a la posibilidad de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, Jatibzade ha señalado que incluso durante la guerra impuesta por Irak, Irán permitió el libre tránsito de los petroleros en esta vía, pero si se plantea una amenaza existencial contra Irán, ya no habrá lugar para cálculos ni contención: “El estrecho de Ormuz es nuestro patio trasero y lo protegeremos”, ha aclarado.

Sobre el programa nuclear iraní, el diplomático ha asegurado que el enriquecimiento al 60 % se realiza bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y tiene fines pacíficos, y la medida decidida fue una respuesta a la falta de compromiso de Estados Unidos y al asesinato de nuestros científicos, y es totalmente reversible: “Irán siempre ha afirmado que la vía del diálogo permanece abierta”, ha afirmado.

Jatibzade ha reiterado que las recientes medidas nucleares de Irán no constituyen una herramienta de presión, sino un derecho legítimo del pueblo iraní. “Todas nuestras actividades se realizan dentro del marco del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear y bajo la supervisión de la AIEA, y así continuará siendo”, ha asegurado explicando a partir de ahora, nuestras interacciones con la Agencia estarán reguladas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aunque la cooperación no se ha interrumpido y continuará con la vuelta de los inspectores.

Respecto a las recientes agresiones estadounidenses en Natanz y Isfahán, el diplomático iraní ha sostenido que los daños han sido significativos y que se están realizando evaluaciones técnicas. Sin embargo, ha enfatizado que lo más grave es la flagrante violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. “Se debe dejar claro que no pueden atacar la integridad territorial de otros países sin asumir consecuencias”, ha remarcado.

En cuanto al regreso al acuerdo nuclear de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), Jatibzade ha criticado que “estábamos a punto de iniciar una nueva ronda de negociaciones en Mascate cuando ocurrió la agresión reciente, lo que cambió muchas cosas. Si se reanudan los diálogos, será en un contexto totalmente militarizado”, ha enfatizado.

El viceministro de Exteriores iraní ha precisado que ya no queda confianza hacia la contraparte y que Teherán no tiene prisa por negociar a menos que esté seguro de que las conversaciones serán efectivas y con garantías.