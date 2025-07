Inima Fuentes: una actriz de Cienfuegos, a la cual recordamos (+ Fotos)

Compartir en

Inima era una artista integral, que experimentaba como actriz, cantante lírica, productora y cineasta. Igual, una mujer entregada a las causas sociales y los temas de salud, toda vez que trató de concientizar sobre el cáncer de mama tomando como eje sus propias vivencias. Los diarios, la televisión y las redes sociales hicieron eco de estas apostillas una vez que acontece la desaparición física de esta artista poco mediatizada, pero con una trayectoria impresionante. Para muchos fue una sorpresa su defunción, para otros un descubrimiento su existencia. ¿Quién es esta hacedora cubana que nos dijo adiós desde la exótica y lejana Sevilla?

Inima Dulce Fuentes Puerto nace el 4 de enero de 1990 en Cienfuegos. De pequeña siente atracción por la poesía, acaso bajo los influjos de su madre, una conocida escritora de la ciudad de sévres, con la que suele ensayar sus presentaciones, la que le “cosía la bata de La bailarina española” y ponía todos los bríos para cumplir sus sueños. De modo que, se complace en declamar poesías en la escuela, apoyada por la maestra Dalia, cuyas clases en el bachillerato eran “como vivir dentro del libro que te contaba” –recuerda la actriz. Durante esa etapa le agrada “ser centro de atención”. Era la única “hembra de la familia” y todos estaban en función de la niña caprichosa, que cautivaba con sus ocurrencias.

Cada día desea una profesión distinta; pero insiste en ser médico. Cuando entra en el preuniversitario tiene la idea fija de dedicarse a la medicina. Sin embargo, durante el nivel onceno descubre su vocación por el arte dramático. Se lo cuenta a su madre y juntas empiezan a indagar los modos en pos de acceder a tales estudios. Viajan a Sancti Spíritus, la ciudad donde se realizan las pruebas iniciáticas para entrar al ISA, y se informan con precisión. Consuma los exámenes favorablemente y aprueba una plaza para formarse en la Universidad de las Artes (2007-2011). Para sobrevivir, durante esos años de aprendizaje (y los primeros después de graduada) labora en una peluquería; algo que hace bien y le gratifica.

Entre los profesores que signan su carrera actoral, se distinguen los actores Katia Caso González, la que nunca le dió “los personajes que quería, si no los que necesitaba” y solía advertirle que lo que no se concibe en el ensayo tampoco se realiza en la función; quien le enseña no sólo los bastimentos de la actuación, sino también la disciplina y pasión por el teatro. Asimismo, Mario Guerra, que no fue su profesor en las aulas, pero que siempre estuvo próximo suyo y le sirvió de modelo en el arte de la interpretación.

Durante esos años muestra una gran admiración por el actor Luis Alberto Aguirre, elevándose como artista de su generación. En este periplo entabla amistad con la actriz Limara Meneses, quien afirma: “Es de las actrices más completas de nuestra etapa. No sé por qué no acaban de llamarla para proyectos grandes. Además, canta lírico, habla tres idiomas, tiene una cultura increíble”. También se hace muy cercana de la talentosa Judith González, que le muestra su aprecio. “Orgullosa vivo de esta hermosa mujer que conocí cuando apenas era una niña de 18 años y que cada día me sorprende más por su talento y su pasión por el arte”, –afirma Judith.

Inima encuentra pronto un lugar en las tablas y brilla en puestas como La mujer de carne y leche, obra de creación colectiva estrenada por la agrupación habanera MCL en el Complejo Cultural Bertolt Brecht el 15 de marzo de 2012, con la que debuta artísticamente a los 22 años y donde revela sus aforos para relacionarse con los públicos y transmitir emociones con un estilo único; consiguiendo una de sus mejores actuaciones en escena. Este texto (que igual inaugura el Festival de las Artes del ISA, Elsinor) enuncia el tema de la violencia física y psicológica contra la mujer (Violencia de género), entre los más usuales de su trayectoria, y le permite resplandecer en el XIV Festival de Teatro de Camagüey. Igual, representa una prueba difícil, toda vez que consuma su primer desnudo en el momento vértice de la obra. “Ha sido complejo cumplir el objetivo, pero lo vencí, y vale la pena pues forma parte de una obra en defensa de todas las mujeres del mundo”. –esclarece a la AIN en septiembre de 2012.

En lo sucesivo sobresale en otras obras teatrales, asumiendo a la insulsa esposa del Rey de Creta en Idomeneo, texto de Roland Shimmelpfennig, cuyo pre-estreno acontece en abril de 2014, bajo la dirección de Willliam Ruíz Morales (Compañía Teatro Mono) y le permite compartir escenario con Joanna Gómez, Ernesto del Cañal y Yarlo Osmel Ruíz; caracterizando a la Mujer Uno en El niño que vuela, igual de Shimmelpfennig, sobre una pareja acosada por la rutina, en la que cada cual vive por su lado, concebida para la Semana de Teatro Alemán en La Habana por Estudio Teatral Aldaba (Fundado por Irene Borges Lara el 5 de enero de 2010), cuyo estreno sucede el miércoles 26 de octubre de 2015 en la Sala Teatro Tito Junco; y A mí no me regales flores, escrito por Jorge A. Guerra Burgoa y dirigido por Miguel Ángel Latorre Caballero para la Compañía Atakama Creatividad Cultural de España, estrenado en el entorno del día de la No violencia contra las mujeres y niñas, sobre la intimidación machista; drama cotidiano narrado desde la perspectiva de la ironía, en el que asume a una Mujer X que narra sus experiencias de sometimiento en un salón de terapia colectiva. Sobre sus desempeños en esta pieza, comenta en Tribuna (Diciembre 2 de 2018) el crítico Miguel Moré: “Las actuaciones resultaron precisas, rebosantes de comicidad mientras se necesitaba, luego la seriedad cubrió cada palabra de veracidad”. Y más adelante asevera: “Inima Fuentes y Rocío Montero, representaron dos versiones de la misma fábula. Cuba y España, cual díptico de un enfoque que va más allá del género. Con sutileza y desgarre las actrices desmontan mitos exponiendo realidades cotidianas”. En la isla, el estreno acaece donde el Centro Hispanoamericano de Cultura, sito en Malecón No 17, entre Prado y Gacel.

Entre las más notorias de su carrera teatral, lidera la puesta de La voz humana, de Francis Poulenc y Jean Cocteau; una pieza musical (en francés) que ella misma genera para Espacio Teatral Aldaba, dirige Ubail Zamora y se presenta el 19 de julio de 2019, en la que encarna a una mujer solitaria que espera ansiosa la llamada de un ex amante y, cuando lo conecta, se humilla y le muestra sus recuerdos, sueños y desesperación para que no cuelgue el teléfono.

En aquel tiempo vive con el Síndrome del impostor (un efecto psicológico en el que las personas son incapaces de internalizar sus logros y tienen miedo de ser sorprendidos como un fraude) y prácticamente no se mantiene estable en un grupo y le tachan de desconcentrada. “Solo porque mi pasión era aprender, di clases en el ISA y aprendí un montón de mis compañeros y alumnos”, —enuncia la actriz. “Estoy muy orgullosa de que me tildaran de desconcentrada, porque no lo estaba, estaba aprendiendo. Todo eso ahora está dando fruto”. Esta formación le lleva a sentar una filosofía de vida: “Así que si para ti aprender y experimentar cosas nuevas es una pasión no dejes que nadie te la quite”.

Aunque por esos años no logra debutar en el cine de la “gran industria”, participa en varios cortos producidos por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), especialmente filmados hacia 2017: Año viejo, de Patricia Cruz, en torno a una joven y su empeño en celebrar con su familia la llegada del año nuevo, donde se muestra fresca y orgánica como la hija amorosa, y Mala sangre, encarnando a una joven madura y desenfadada que entabla cierta relación con un talentoso fotógrafo, del mexicano David Avilés; también Sin ti (2018), pre-tesis del propio Avilés, que es estrenado en el XIV Festival Internacional de Cine de Gibara.

En las redes sociales se mantiene muy afanosa, especialmente durante la época en que labora como Especialista de Cine y Teatro en el Centro Hispanoamericano de Cultura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. En su cuenta de Facebook suele lanzar un espacio de entrevistas a personalidades de la cultura (Entrevistas), como la que consumara al actor holguinero radicado en Ciudad México, Daniel Robles Casals, con una vida profesional muy cercana a la música; Joana Gómez Carbonell, conocida por su faena en el programa Encuentro con Clío, o a su colega Judith González Leyva. Según sus notas: “una actriz cuya tesis de graduación le valió el premio Adolfo Llauradó a la mejor actuación femenina en teatro. Es emprendedora, madre de dos preciosos niños, y dueña de una marca que produce bellezas de accesorios para bebés”. De igual forma, destaca como especialista y conductora del audiovisual Agenda 2030, que propone temas polémicos o atrayentes para la humanidad inducidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cómo pensar y cambiar el modo en que consumimos.

También suele compartir sus ideas creativas a través de un canal de YouTube, un espacio que llama Inimalismo (2019-2024), donde promueve el estilo de vida sano y ofrece reflexiones sobre lo esencial en la existencia humana. Empieza con dos videos semanales; empero, la situación en la isla le desanima y se frena un poco, hasta que regresa y se enfoca nuevamente en la condición de influencer. Esta positura no la abandonará en lo sucesivo. A finales de su vida, todavía utiliza las plataformas para socializar sus experiencias con aquellas que padecen del cáncer de mama y el entorno de las personas con padeceres crónicos, los cuidadores. Mientras tanto, en su mundo privativo, consume muchos audiovisuales, series, filmes, música…

Tampoco consigue instalarse en la televisión cubana, pese a sus capacidades y belleza física; tal vez condicionada por su espíritu de “teatralidad”. En cambio, labora en una webserie intitulada Ando a la My Love que despierta algún interés. “Espero que tanto el cine como la televisión me descubran pronto” –confiesa a un medio de comunicación. Entonces brega como profesora de canto lírico y actuación en la Universidad de las Artes y aspira a hacer cine y musicales, pues le encantan “los musicales tanto en el cine como en el teatro”.

El viernes 1 de mayo de 2020 se estrena Ando a la My Love, texto producido por Atakama Creatividad Cultural y dirigido por Alejandro Quintana, la historia de dos amigas, Inima y Rocío, una instalada en La Habana, Cuba, y la otra en Cáceres, España, durante la época del confinamiento, respectivamente, que se conectan a diario a través de una video llamada para contar sobre sus vidas cotidianas. La serie se rueda en casa de las actrices y fue escrita por Miguel Ángel Latorre.

Muestra su altruismo cuando apoya anónimamente las acciones del proyecto Solo el amor. A la par, se convierte en facilitadora del proyecto Troyanas, que ejerce en plena pandemia del COVID-19 de manera online y con el que protagoniza varios cortos que son su “teatro terapia”, al modo de la mencionada Helena&Andrómaca, Warning, Homo Edípico, Destino trágico y Regularidades. Estos relatos se constituyen a modo de monólogos o poemas que traslucen el “mapa simbólico de la pieza”, denotando una complicidad entre la actriz y la dramaturga Ámbar Carralero Díaz, en pos de representar el cuaderno homónimo. Según, Carlos Gómez, en la revista AHS del 16 de octubre de 2021: “Troyanas en YouTube es un proyecto que relata el presente de una serie de mujeres con el nombre de sus antepasados, con problemáticas similares que se repiten y un fatum que las persigue. Las troyanas de este tiempo que se descargan del internet no serán esclavas de reyes, sin embargo, se someten a su destino real, a su decadencia en la ciudad y el trabajo que las define; son de otra casta pagana, que no fue atacada por un caballo de madera, sino por el de ajedrez. El proyecto transmedia cuenta con la historia de otras heroínas también: Casandra y Hécuba. Cada una de las tres tendrá su temporada en YouTube, primero ha salido Helena&Andrómaca y luego vendrán las próximas testigos, la propuesta es como un juicio, porque la composición de los planos muestra una persona vulnerable, donde la confesión de las vidas de estas heroínas paganas de la isla es mostrada al público. Es una pieza donde se desnuda el cuerpo metafórico de la mujer, y establece en la pantalla del dispositivo una conversación con el usuario, no le cuenta como la Kassandra de Sergio Blanco el trayecto de su cuerpo por la historia, sino al revés, la huella de la historia cotidiana en el cuerpo de cada una.

El grueso de estos relatos suceden en espacios reducidos, con escasos personajes, protagonizados por la actriz (si acaso, acompañándole Guerrero en calidad de pareja), pocos puntos de giro y una latente teatralidad, a fuerza de diálogos insuflados de cierto trascendentalismo. En cierto modo, son escenas marcadas por el existencialismo y la literalidad, donde no abundan las ascensiones dramáticas, de modo que su interpretación está condicionada por la espesura de los diálogos y exige a la actriz un componente gestual que permita la veracidad de aquellos. En esta anchura, su caracterización es loable, aunque los parlamentos de una historia y otra la ponen en peligro de repetirse. El tono teatral, con sus acentos, cadencias y códigos escénicos (remarcados por los silencios en pantalla), casi declamatorio, connotan estos textos audiovisuales y no le permiten mostrar todas sus potencialidades como actriz.

Del 19 al 21 de agosto de 2021 viaja a Contramaestre, Santiago de Cuba, y participa en la Jornada de Teatro La Bota Rota, en esa ocasión dedicada a los 35 años de la AHS y a los 10 años del Grupo Reflejo Teatro. Durante el apartado teórico Apuntes sobre el proceso, se alude al cortometraje Destino trágico, que dirige durante la pandemia (y a distancia) Carralero Díaz, la teatróloga y escritora habanera, y allí comparte sus experiencias junto a Yasmany Guerrero, quien igual asume la fotografía. Estas reflexiones son llevadas a formato de video y publicadas en el antedicho canal, #TroyanasenYouTube.

El corto es filmado en su casa, dentro de un espacio reducido, con un único lente y poca iluminación, mucho ruido ambiente, si bien con la posibilidad de controlar el tiempo y la producción misma. “Es una experiencia diferente” –espeta Inima; “Pero divertida” –agrega Yasmany.

Destino trágico, emitido por el Canal Troyanas en YouTube, es un relato sobre Helena y Andrómaca en total crisis de los treinta, al punto que va a consultar las cartas con una gitana española. En esta historia también asoma su pareja Yasmany Guerrero (asimismo, fotógrafo) y subraya un poco de sus fueros internos, considerando a su personaje como dos entidades en una sola: “Mi nombre es Inima Fuentes, pero en lo adelante seré Helena & Andrómaca, las dos en una sola. Yo vivo en el Vedado, pero mi corazón está en Troya. Troyana al fin, soy una heroína digital; así que me puedes descargar como te parezca.” –Manifiesta el personaje en los principios de cada audiovisual, al tiempo que enuncia el tema: el trastorno de bipolaridad crónica y las relaciones de pareja.

En junio de 2021 participa, a través de Internet, en el Taller de Dramaturgia de la Fundación regentado por Gladis Gómez, dando lectura a su obra teatral Los distintos. Al año siguiente es convidada al espacio televisivo De tarde en casa, en calidad de especialista del Centro Hispanoamericano de Cultura, donde refiere el tributo que se le rinde al Aniversario 140 de la publicación de la novela Cecilia Valdés, el 90 de la creación de la zarzuela y el aniversario 40 del estreno del filme dirigido por Jaime Sant- Andrews (Rutas y andares); del mismo modo, el homenaje a los 60 años del Teatro Lírico Nacional. A la par, en agosto de 2022 brega como actriz del grupo Espacio Teatral Aldaba, en la obra teatral El cuento del zoológico, del dramaturgo norteamericano Edward Albee, dirigida por la Borges Lara, estrenada en la Sala Adolfo Llauradó y con el protagonismo de Guerrero.

El relato escénico aborda las soledades de una pareja y propone nuevos giros en la historia de Albee. El crítico teatral Roberto Pérez León expresa en Cubaescena: “Llegué a ver este cuento del zoológico con referencias tan contundentes por las veces que había visto la obra que entré cargado de exigencias, pero a los 15 minutos quedé convencido que estaba ante una sólida puesta en escena sin devaneos formales ni trastazos ideo-estéticos”. A su vez, el domingo 26 de febrero de 2022 emerge como actriz invitada del espacio Líricos Show, realizado por Ivet Betancourt García; entrevista transmitida en vivo por los canales de YouTube y Facebook, en la que reflexiona sobre su carrera musical, así como su proyecto de minimalismo y moda sostenible. En el curso de la entrevista llega a interpretar Porque queremos vernos, tema musical de Vanesa Martín, acompañándose con la guitarra.

El 25 de marzo de 2021 concurre al Festival Virtual Marzo Literario para leer el poema El Muro de Helena&Andrómaca, de la Carralero Díaz, que fuera ganador de la primera edición del Premio de Poesía La maldita circunstancia y forma parte del cuaderno de poesía Troyanas en You Tube. Canales para heroínas, que obtuvo Premio Especial de Poesía Regino Boti 2020 y resulta el bastimento de su proyecto audiovisual.

Ese mismo año protagoniza el corto Warning, de Carralero Díaz, otro texto homónimo que pertenece al cuaderno de la dramaturgo y realizadora. En esta ocasión, el personaje central cae en una crisis sentimental y cuestiona el amor de estos tiempos, ese que nunca ha experimentado; asimismo, se propone reflexiones sobre la mujer en las sociedades machistas. Claramente, Inima alcanza un mayor rigor interpretativo, se adapta al lenguaje del cine con un tono más naturalista, apoyada por la cómplice fotografía de Guerrero.

En el mes de septiembre regresa a la serie de marras y asume nuevamente a Helena&Andrómaca en el cortometraje Regularidades, que ahora se lamenta de la precariedad en la que sobrevive con su pareja. Ella insiste en soñar con una existencia ostentosa, avivada por el dinero, el encuentro con un millonario que le cambie la vida. A través de estas vacilaciones y supuestos, dentro de un imaginario cotidiano, emerge la consistencia o lindeza de ese itinerario en común con su novio. La dinámica de la fotografía y edición potencian los vigores de la actriz, mucho más cómoda que en proyectos anteriores.

A continuación, en el mes de octubre, figura en el cortometraje Homo-Edípico, donde el personaje leitmotiv decide tomar sus pertenencias y abandonar la casa de su esposo, luego de haberle reprendido y calificado como una especie de hombre que llama Homo-Edípico. Sin dudas, esta resulta una actuación más impetuosa, debido al dramatismo y carácter de la protagonista. A todas luces, predominan más las acciones que el verbo.

Tiene una actuación especial en la coproducción cubano-nicaragüense El aniversario (2023); cortometraje que le coloca a las órdenes de Patricia Ramos Hernández, sobre los esfuerzos de Clara, una anciana de 68 años, para conseguirle un cake a su nieto, precisamente el día en que éste cumple años. Además de asumir labores como actriz, la cienfueguera se desempeña como asistente de dirección, productora de las locaciones y responsable del vestuario. Su presencia apenas sobresale ante la impetuosidad de la protagonista, Ana Gloria Buduén. Para esa fecha firma como Inima D´Fuentes, el relato fílmico es incluido en la Segunda sesión de Corto Circuito Latino ShorFest NY y obtiene Mención en el XXXI Festival de Cine Plaza 2023.

Poco antes de radicarse en Sevilla, España, funge como asistente de producción en el largometraje Una noche con los Rolling Stone (2023), de Patricia Ramos, sobre una mujer en la crisis de los 40 (Rita), que rompe con un amor tóxico y busca una nueva oportunidad en los días previos del concierto de los Rolling Stone en La Habana. Sin dudas, siente una gran empatía con la Ramos y su nuevo filme, pues toda su vida estuvo identificada con el discurso de género y las porfías psicologizantes. Este relato había ganado en 2019 una Mención Especial a Guion Inédito en el 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y en mayo de 2024 inaugura el X Festival de Cine Iberoamericano en Namibia.

En España cursa estudios en la Escuela de Cine de Barcelona y escribe, produce y coprotagoniza su último cortometraje de ficción, intitulado Marrón, dirigido por Guerrero y estrenado el 28 de septiembre de 2024 en el Festival de Cine Andaluz, revelando con toda honestidad un punto de vista sobre la vida de pacientes con padecimientos oncológicos. En aquel momento afirma en su cuenta de Instagram:

Ayer fue el día del cáncer de mama metastásico, toda la visibilidad y la donación para la investigación es poca cuando se trata de una vida. Pero muchas veces no somos capaces de entender la realidad desde dentro. Por eso hicimos “MARRÓN”, un corto que no sabíamos que iba a tener tantas vistas, aunque era nuestro sueño, que cada alma que lo viera entendiera un poco la enfermedad por dentro. Pero lo más bonito han sido los mensajes. Comparto algunas capturas pq están públicas en YouTube.

En esta producción, grabada y editada durante dos días, la actriz (guionista en cuestión del audiovisual) se somete a contar un poco de sí misma y de lo que cavila. Ella ha expresado a la periodista Mariana Sánchez que este corto emerge: “para visibilizar la realidad del cáncer de mama metastásico, cerca del mes en el que se sacan los lazos rosas y se romantiza y lucra con una enfermedad que cobra vida cada día, que te hace vivir con miedo y una montaña rusa de emociones muy difíciles de gestionar”.

En un principio la historia de Ana y Amalia, víctimas del cáncer de mama, iba a ser narrada en tres minutos, pero la naturaleza del tema indujo a una extensión de ocho minutos: “Es como una especie de falso documental que se está haciendo para hablar sobre la realidad del cáncer de mama, y estas dos mujeres comparten su historia, experiencias, que son bastante contrastantes y diferentes” –declara a CubaActores. Justo esta interpretación, en la que predomina la sinceridad y el control psicológico, le merece una Mención en el antedicho festival andaluz. El acta del jurado es preciso: “Mención Especial del jurado en el concurso de cortos exprés del XI Festival Nuevo cine Andaluz de Casares para Inima D’ Fuentes, por la naturalidad y verdad de su interpretación como actriz protagonista de este corto”.

A raíz de este lauro, declara que se lo dedica a sus 7 madres (cuatro de sangre, dos que le otorga la vida y una, el teatro): su abuela (“que llora por to’, como yo”), la madre que la engendró (escritora publicada, la que le “enseñó el poder de un libro y la magia de la poesía”), Nereida (“a la que le revolcaba todo buscando a lo mejor un boli sin tinta pa’ jugar, o me llevaba a su ofi a hacer papeles”), Martha Marlenis Sandin Suarez (su primera maestra, que le “enseñó a hacer una caja de tienda con 7 u 8 años”), Dalia P. (su “maestra de literatura del bachillerato”), Mercedes Córdova (“esa a la que llegué cuando volé del nido, esa que tiene un cuerpo pequeñito lleno de amor y que lo repartió con mis amadas, esa que te da cositas que necesitas pero no sabías que necesitabas”), y Katia Caso (su “madre artística”). Inima publica en su cuenta de Facebook: “Este reconocimiento es vuestro porque soy un coctelito de lo que me enseñaron y me siento orgullosa de mí”.

En Sevilla continúa sus quehaceres escénicos, laborando para la agrupación Gobo Teatro, con la que participa en Los días felices, bajo las órdenes de Jesús Chavero, basada en la obra homónima del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. El 15 de octubre de 2024 recibe su título de Máster en Artes del Espectáculo Vivo (2024) y en junio de 2025 asoma en el documental Lorca en La Habana, estrenado en el Anfiteatro Varona, de la Universidad de La Habana, y concursa en el Festival de Cine de Málaga; que recrea la visita que hizo en 1930 el poeta granadino a la capital cubana.

El audiovisual, dirigido por José Antonio Torres y protagonizado por el artista onubense Javier Jiménez Noia, quien asume a un actor que encarna a Federico García Lorca, nos muestra a Inima en la piel de la poetiza Flor Loynaz dentro de una entrevista ficcionada, que se sumerge en la condición humana del autor de Yerma y La casa de Bernarda Alba, reflejando “la influencia de Cuba en Federico y cómo esto le liberó e influyó como persona” (Jiménez Noia). El texto fílmico fue ideado por Plano Katharsis, una productora de Sevilla dedicada a la consumación de documentales de investigación sobre hechos culturales, sociales, históricos y científicos.

Sorpresivamente, Inima muere a los 34 años, el 8 de noviembre de 2024, luego de varios meses enfrentando el cáncer. Se hallaba instalada en Sevilla, Andalucía, España, hasta que le ataca un cáncer de mama metastásico; enfermedad que no le hace abandonar sus compromisos artísticos y sociales, especialmente ligados a los temas de género y feminismo. De hecho, había tomado algún descanso profesional para el tratamiento y visita numerosos sitios de Andalucía.

Se mantiene hasta su fallecimiento apoyada por Yasmany, quien le sigue en casi todos sus proyectos, constatando la admiración y el cariño que le profesa. “La verdad es que lo que te propones lo logras porque eres muuuuy persistente y apasionada y todo lo haces con deseos y fuerza y amor por eso me acerqué tanto a ti…que termine amándote no solo por tu talento sino por tu persona”. –le confesó en vida el protagonista de Buscando a Casal e Inocencia, quien fue invariablemente su principal fuente de motivación: “Mi pareja fue siempre una fuente de inspiración para mí, porque es muy… ahí. Y siempre que estoy de bajón, pues, me ayuda a ver las cosas buenas que tengo, las cosas bonitas que tengo en la vida”. –insistía la cienfueguera.

A propósito, Guerrero no tuvo otra opción que pedir donativos para el último adiós, por lo que amigas cercanas a la actriz sureña lanzaron una cuenta en la plataforma GoFundMe, con el objetivo de reunir dineros para el funeral. En esa circunstancia publicaron en las redes: “Hoy, nos dirigimos a nuestros amigos de la escuela, aquellos que formaron parte de su vida en el arte y en lo personal, para pedir su colaboración en cubrir los gastos de su funeral y los trámites necesarios para su esposo y nuestro colega y amigo Yasmany Guerrero”. Poco después, Yasmany expresa emocionado en su cuenta de Instagram: “¡Estoy infinitamente agradecido a todos los que con mucho amor han donado! En medio de este momento no tengo cabeza ni para pensar”.

El fallecimiento asombra a todos. Los sentimientos de congoja se muestran rápidamente en los medios y las redes. La Asamblea de Cineastas Cubanos comunica: “¡Hasta Pronto!. Pues de un ser especial nadie se puede despedir” y el cineasta Esteban Insausti manifiesta en su cuenta de Facebook: “He conocido pocos seres humanos de semejante luz… Estoy desecho…”.

Nadie se explica por qué la artista cienfueguera no tuvo mayores oportunidades. En vida de su colega, Joanna Carbonell llega a espetar: “Orgullosa vivo de esta hermosa mujer que conocí cuando apenas era una niña de 18 años y que cada día me sorprende más por su talento y su pasión por el arte!”. Por demás, nunca le faltó voluntad y pasión, optimismo para saltar los muros. Su frase favorita era “Descubre todo lo que te gusta hacer, lo que eres bueno haciendo y perfecciónalo, nunca es demasiado tarde para nada”.

