Informan sobre confiscación de embarcaciones abandonadas en el mar

En virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano, de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba.

Se informa, que mediante la Resolución No. 18/2023 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 07 de agosto de 2023, fue confiscada una embarcación tipo motovelero, color blanco, material del casco madera, eslora 16.00 metros, manga 12.00 metros y puntal 5.50 metros, a bordo había un motor fuera de borda marca Yamaha de 40 Hp. Ese hallazgo ocurrió el 13 de abril de 2022, frente al hotel Punta Arena, en Varadero, municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Agregó que también se informa, mediante la Resolución No. 19/2023 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 07 de agosto de 2023, que fue confiscada una moto acuática, sin nombre, con No. de Registro, FL8074RP, de nacionalidad de Estados Unidos de América, con Puerto de Matrícula Florida, marca KAWASAKI, de color verde y negra, eslora 3.0 metros, manga 1.0 metro, puntal 0.40 metros, con 2 asientos negros de 3 plazas, con motor interno de igual marca, 4 cilindros. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2022, aproximadamente a una milla, al norte del poblado Santa Cruz del Norte, municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque.

Informa igualmente que, mediante la Resolución No. 20/2023 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 07 de agosto de 2023, fue confiscada una embarcación tipo lancha rápida, modelo Boston Whaler, sin datos identificativos, color azul, material del casco fibra de vidrio, eslora 4.95 metros, manga 1.90 metros, puntal 0.80 metros, posee un motor fuera de borda, marca Yamaha de 3 cilindros, 80 HP, No. de serie 1052909. Ese hallazgo ocurrió el 1ro. de febrero de 2023, en la zona conocida como Punta Mangle, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila.

Además, se informa que, mediante la Resolución No. 21/2023 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 07 de agosto de 2023, que fue confiscada una embarcación tipo lancha rápida, en la proa se aprecia un No. de registro NP 013939, material del casco fibra de vidrio, color gris, con dos motores fuera de borda marca Yamaha, color negro, 4 tiempo de 225 Hp, sin No. serie, ambos en mal estado, de eslora 8.00 metros, manga 2.50 metros, puntal 1.00 metros. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2022, en la zona conocida como entrada del cañón de Guajaba, municipio de Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

Los afectados con las referidas resoluciones podrán reclamar por escrito ante el Jefe Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales a partir de la publicación en un diario de circulación nacional.

(Tomado del Periódico Granma)

