Advierte ONU que 200.000 niños podrían morir de hambre en Malí

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que al menos 200.000 niños, estarían en riesgo de morir de hambre durante el 2023 en Malí.

El organismo internacional afirmó que para finales de este año casi un millón de menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda en este país africano, como consecuencia de crisis generadas por el conflicto armado, los desplazamientos internos y faltas de ayuda.

De igual forma refieren que al menos una cuarta parte de la población de la nación africana está expuesta a inseguridad alimentaria moderada o aguda, y más de 2.500 personas se encuentran en riesgo de hambruna en la región de Meneka al norte de Malí.

La Unicef alertó que cerca de cinco millones de niños requieren ayuda humanitaria urgente, lo que representa un alza de 1.5 millones en relación a registros anteriores del 2020.

Por su parte el Director Ejecutivo Adjunto de Acción Humanitaria y Operaciones de Abastecimiento de la Unicef, Ted Chaiban, advirtió de que Malí necesita “apoyo urgente para evitar un desastre ya que de nuevo los niños están pagando el precio más alto por una crisis que ellos no han provocado”.

En este sentido el programa humanitario,el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos, (PMA) este año apenas han recaudado el 21 por ciento, de los 751.4 millones de dólares estadounidenses y PMA requieren con inmediatez 184.4 millones de dólares, para llegar a 8.8 millones de personas en 2023 incluidos 4.7 millones de niños y niñas.

Almost 9 million people in Mali need humanitarian assistance – and half of them are children.

Our Deputy Executive Director @TedChaiban highlights how UNICEF teams on the ground are working around the clock with partners to save children’s lives and support families. pic.twitter.com/MYyl48Oaft

— UNICEF (@UNICEF) September 1, 2023