“Solo cayó un lloviznado y miren la cantidad de agua sucia que se ha acumulado en la calle, ya casi sube por el contén”, decía una abuela que se disponía a cruzar la avenida mientras esperaba el momento oportuno entre tantos autos que pasaban frente a ella.

Esta tupición se ha vuelto imborrable e incómoda para vehículos que circulan por la senda derecha de la avenida 60, entre 47 y 49, principalmente los motociclistas, y ciclistas que se ven obligados a poner el pie en el pavimento cuando detienen la marcha para no mojarse los zapatos. Además de sortear un bache bastante profundo en la misma esquina, se pegan peligrosamente a la raya que separa o limita ambas vías de circulación.

Los autos que doblan a su derecha desde la calle Gloria rumbo a la zona conocida como “el Tríangulo” deben hacerlo con sumo cuidado, pues tienen un margen de espacio demasiado pequeño para realizar el giro.

Algún día (ojalá que no) puede suceder un accidente, o un transeúnte, motorista o ciclista, patinar sobre estas aguas sucias y se golpee con el pavimento. Cuántos vecinos del lugar se alegrarían de ver eliminada la incómoda tupición que a tantos incomoda (valga la redundancia).

Meses lleva atragantada dicha alcantarilla, pidiendo a gritos su limpieza.

