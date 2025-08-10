domingo, agosto 10, 2025
Foto: Juan Carlos Dorado/ 5 de Septiembre
Foto: Juan Carlos Dorado/ 5 de Septiembre
Incómoda tupición

Juan Carlos Dorado 0 comentarios
“Solo cayó un lloviznado y miren la cantidad de agua sucia que se ha acumulado en la calle, ya casi sube por el contén”, decía una abuela que se disponía a cruzar la avenida mientras esperaba el momento oportuno entre tantos autos que pasaban frente a ella.

Esta tupición se ha vuelto imborrable e incómoda para vehículos que circulan por la senda derecha de la avenida 60, entre 47 y 49, principalmente los motociclistas, y ciclistas que se ven obligados a poner el pie en el pavimento cuando detienen la marcha para no mojarse los zapatos. Además de sortear un bache bastante profundo en la misma esquina, se pegan peligrosamente a la raya que separa o limita ambas vías de circulación.

Foto: Juan Carlos Dorado/ 5 de Septiembre
Los autos que doblan a su derecha desde la calle Gloria rumbo a la zona conocida como “el Tríangulo” deben hacerlo con sumo cuidado, pues tienen un margen de espacio demasiado pequeño para realizar el giro.

Foto: Juan Carlos Dorado/ 5 de Septiembre
Algún día (ojalá que no) puede suceder un accidente, o un transeúnte, motorista o ciclista, patinar sobre estas aguas sucias y se golpee con el pavimento. Cuántos vecinos del lugar se alegrarían de ver eliminada la incómoda tupición que a tantos incomoda (valga la redundancia).

Meses lleva atragantada dicha alcantarilla, pidiendo a gritos su limpieza.

Foto: Juan Carlos Dorado/ 5 de Septiembre
