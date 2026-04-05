Inauguran en Villa Clara la primera solinera para uso comunitario

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El Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Gomate inauguró en el Consejo Popular Virginia de Santa Clara la primera solinera de la provincia, una instalación que genera electricidad a partir de fuentes renovables para uso colectivo y que opera desligada del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Julio Ernesto Gomate Morales, director del PDL, declaró a la ACN que la iniciativa consiste en despachar corriente de base solar para prestar servicios de cocción de alimentos, y cargar portátiles de diferente tipo y vehículos destinados a la transportación de la población.

Inauguramos hoy esta solinera con mucho empeño y sacrificio en tiempo récord, pues solo demoramos nueve días en la edificación y el montaje desde cero, porque partimos del suelo raso para iniciar la obra, explicó.

El establecimiento, constató, dispone de una zona para la recarga de motorinas, triciclos y todo tipo de dispositivos que funcionen con baterías, así como un espacio destinado a la preparación de alimentos con ollas, hornillas y otros electrodomésticos.

Gomate Morales detalló que la solinera tiene una capacidad simultánea para seis vehículos y 26 tomas dobles que permiten la conexión de 52 equipos de cocción.

Precisó que el servicio para elaborar comidas será gratuito para toda la población, mientras que la carga de transportes tendrá un costo aún por definir, aunque siempre se mantendrá lo más bajo posible, pues es necesario hacer autosostenible el emplazamiento.

Me enorgullece haber hecho posible esta alternativa para toda Santa Clara y que sirva de estímulo para experiencias similares en todo el país, afirmó.

Zoraima Escobar Poveda, presidenta del Consejo Popular Virginia, calificó la solinera como una fortaleza para la comunidad.

La iniciativa contribuye a la independencia energética local, tanto para medios de desplazamiento de corto y mediano alcance como para la cocina de los vecinos; es una gran oportunidad para hacer frente a los prolongados cortes de fluido en la zona, a la vez que evidencia cuán efectivo puede ser el vínculo entre la empresa estatal socialista y las formas de gestión privada, señaló.

Reinaldo Andino González, creador adjunto de Eléctrica Total, grupo radicado en el municipio de Ranchuelo dedicado al montaje de energías renovables, agradeció la oportunidad de participar como ejecutor de la obra.

Esta instalación deviene experiencia inédita que nos exigió innovar, siempre pensando en el bienestar popular a partir de fuentes limpias y la automatización de procesos de carga, dijo.

Andino González detalló que entre las novedades impulsadas por su negocio destacan la colocación de paneles solares en triciclos eléctricos para alimentación continua y la instalación de inversores fotovoltaicos que generan corriente tanto dentro como fuera de la red del SEN.

Específicamente instalamos 30 kilovatios de potencia con 60 kilovatios de almacenamiento, a partir de 56 paneles que otorgan autonomía a la solinera, la cual también está pensada para tiempos de crisis como huracanes y otras contingencias que generalmente producen apagones más duraderos, informó.

Desde la comunidad, Miguel Ángel García Marimón, vecino del reparto Virginia, valoró la iniciativa de acertada, pero con ciertas reservas.

Es un paso importante contar con un lugar donde cargar el teléfono o cocinar cuando no hay corriente, pero todavía falta mucho para resolver el problema energético en el barrio; ojalá esto sea el comienzo de más proyectos como este, porque la necesidad es grande y los apagones siguen siendo muy molestos, comentó.

El PDL Gomate, fundado hace aproximadamente una década, se dedica al comercio al por mayor de productos electrodomésticos, neumáticos, lubricantes y baterías, con un mercado compuesto mayoritariamente por entidades estatales.

El grupo Eléctrica Total ha participado en iniciativas dirigidas a parajes intrincados y rurales, incluyendo la refrigeración de termos de leche para su acopio y conservación, y la instalación de bombas hidráulicas para el riego.

La solinera Gomate constituye la primera experiencia de su tipo en Villa Clara y sienta un precedente para la réplica de proyectos similares en otros municipios del territorio y del país.