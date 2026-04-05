Estudio de circunscripciones en Cienfuegos: proceso vital para la calidad de los procesos democráticos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 30 segundos

No por conocido entre las autoridades electorales, el estudio de circunscripciones deja de implicar entrega y trabajo arduo en el terreno, en las demarcaciones; allí donde palpita la vida y se decide el adecuado transcurrir de las jornadas democráticas que son convocadas en el país.

Si tenemos en cuenta que la circunscripción electoral es el territorio habitado en que se divide cada municipio a los efectos de las elecciones municipales, y los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, se eligen a razón de uno por cada circunscripción, entenderemos por qué es vital este proceso que corre a cargo de una comisión que se crea a tales efectos.

“Dicha comisión es liderada por el Consejo Electoral Municipal (CEM) y la integran un representante de la asamblea municipal, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo”, explica Lilliam Abreu Capote, secretaria del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Cienfuegos.

“Durante el mes de marzo, las ocho comisiones de las que disponemos se desplegaron hacia las comunidades porque es muy importante apreciar las particularidades de cada sitio; de ahí que no se ha desestimado el apoyo de los presidentes de los consejos populares, quienes conocen muy bien su demarcación, ni las opiniones de los electores.

“Se trata de tener una idea lo más clara posible de cómo quedarían las circunscripciones de cara a un proceso electoral”, abunda.

Cienfuegos cuenta con 506 circunscripciones electorales; no es un número pequeño y algunas se ubican en zonas distantes de las cabeceras municipales; ¿cómo han logrado materializar los propósitos en medio de las complejas circunstancias actuales?

“Ha resultado vital la cohesión de las comisiones en cada territorio, pues las visitas deben realizarse de manera conjunta; explica la secretaria del CEP, quien asegura que ya han concluido los recorridos a las comunidades en Lajas, Palmira, Abreu y Aguada y ahora se encuentran analizando las propuestas de movimiento, de reorganización, de redistribución de CDR, de ajustes de números de zona y demás para poder elaborar el informe final, presentarlo a la asamblea municipal y posteriormente al CEP.

“Existe otro grupo de circunscripciones, las más distantes de las cabeceras municipales, para las cuales se han implementado alternativas en pos de concretar la visita y dar cumplimiento al cronograma establecido, porque el estudio no puede hacerse desde un buró. Hay que ir al terreno, hay que contar con la aprobación de los electores, de los habitantes de esa zona para cualquier movimiento que se proponga”, afirma. En ese sentido, municipios como Cienfuegos, Cumanayagua y Rodas redoblaron las acciones.

EN LOS MUNICIPIOS

“En Palmira se continúa consolidando su vínculo con los factores de la comunidad y el estudio de circunscripciones ha devenido una oportunidad invaluable en ese propósito”, dice Areliz Padilla Suárez, presidenta del Consejo Electoral en ese territorio.

“Son 53 circunscripciones y fueron visitadas en su totalidad por la Comisión creada previamente, lo cual nos posibilita un mejor aseguramiento a futuros procesos electorales pues se comprueba en el terreno las características de cada comunidad y se puede proponer cualquier modificación necesaria. Por ejemplo, la comisión se hizo acompañar de Carlos Enrique López González, y Orlando Ventura Rivero, presidentes de los consejos populares de Espartaco y Arriette -Ciego Montero, respectivamente”.

Por su parte, en Santa Isabel de las Lajas, territorio con 41 circunscripciones “se trabajó con responsabilidad de conjunto con la comisión encargada del estudio”, afirma Amarilys Jacomino García, máxima autoridad electoral. “El trabajo realizado nos permitirá organizar internamente las circunscripciones, teniendo en cuenta los CDR y los límites de cada una de ellas. Estamos evaluando las consideraciones de cada miembro de la comisión para finalmente llegar a las propuestas que presentaremos a las instancias superiores”.

El estudio de circunscripciones no obedece a la voluntad de una persona o grupo de ellas; se establece en la ley Electoral, Ley 127/2019 y sus reglas complementarias. Su desarrollo posibilita determinar, por una comisión que se crea el efecto, el reordenamiento del territorio, la cantidad de circunscripciones que van a tener- según los parámetros que se establecen- con relación a la cantidad de habitantes del municipio y, por tanto, cómo van a quedar esas circunscripciones organizadas en la provincia.

En Cienfuegos se concretó dicha acción y su correcto desenvolvimiento y resultados contribuye, sin dudas, a la calidad de futuras jornadas democráticas.

Visitas: 18