ICAP: 65 años de amor por Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 35 segundos

Fiel al ideario martiano y fidelista el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) celebra, junto al movimiento internacional de solidaridad con la isla rebelde, los primeros 65 años de trabajo de la institución, a cuyo fundador, el Comandante en Jefe Fidel Castro, está dedicada la celebración del aniversario.

La visión de futuro de Fidel originó el ICAP –fecha de creación el 30 de diciembre de 1960– surgido con el objetivo de recibir y retribuir la amistad; agradecer y multiplicar los gestos solidarios hacia la Revolución que se abría como esperanza para el continente.

El triunfo revolucionario en Cuba el 1ro de enero de 1959 despertó en el mundo admiración y curiosidad. Numerosas personas continuamente expresaban su interés en llegar a la nación caribeña bien para expresar su apoyo a los rebeldes victoriosos sobre una sangrienta dictadura o para conocer directamente las peculiaridades del acontecer en un país caribeño empeñado en comenzar a transitar senderos de justicia social.

En el desigual enfrentamiento de una isla de pequeña geográficamente, pero descomunal defensora del honor frente a una potencia, Cuba ha sido acompañada por millones de personas en el mundo motivadas por la justicia, la decencia, la nobleza, la buena voluntad y los deseos de un mundo mejor posible: equilibrado, armónico, solidario, con un futuro esperanzador para la humanidad, de paz y fraternidad, sin abusos de los viles poderosos.

Historia desde 1960

Eran días de profundas transformaciones de la sociedad cubana para la que se avecinaba una época de igualdad, humanidad y ruptura con el decadente y corrupto sistema político hasta entonces imperante; y el definitivo final del dominio de la nación por los gobiernos imperiales de Estados Unidos que de inmediato comenzaron su tenebroso camino de sabotajes, agresiones y terrorismo contra el joven proyecto social.

El nacimiento del ICAP se correspondía con las enormes y extendidas simpatías que en el mundo despertaba la Revolución triunfante. Un joven de 23 años, del Movimiento 26 de Julio, Giraldo Mazola Collazo (1937-2024), fue encomendado por Fidel para iniciar el Instituto cuyo avance era seguido por el máximo líder interesado en que muchas personas viajaran a Cuba para que apreciaran por sí mismas los cambios en el país que podían extenderse a otros lugares, comentaría en sus memorias el primer director del ICAP.

En la casona del Vedado habanero donde radica la sede principal del Instituto y en sus delegaciones provinciales han sido recibidas desde entonces incontables representantes de organizaciones, movimientos revolucionarios y sociales, de partidos, agrupaciones juveniles, obreras, sindicales, religiosas de disímiles credos, de profesionales, de emigrados y de sectores artísticos y culturales.

Son atesoradas en las memorias del ICAP imágenes de la presencia en sus áreas de Fidel, del Comandante Ernesto Che Guevara, Tania la Guerrillera, Celia y dirigentes de la Revolución así como de relevantes personalidades internacionales, de Estados Unidos y otras naciones.

También Fidel propuso en 1972 la creación del Campamento Internacional Julio Antonio Mella, situado en Caimito, alojamiento fundamental de los miles de amigos que han arribado organizados en Brigadas de Solidaridad y Trabajo Voluntario. La primera de estas fue la “Venceremos” de Estados Unidos en 1969 cuyos integrantes trabajaron en los cañaverales en el contexto de la “Zafra de los 10 millones” acompañados por el Comandante en Jefe Fidel Castro. En 2019 el contingente celebró en La Habana su edición número 50 y en este 2025 estará en Cuba la número 53.

Entre las brigadas se encuentran la Latinoamericana y Caribeña; la Suramericana; la puertorriqueña Juan Rius Rivera; la Centroamericana; José Martí y Nórdica, de Europa; Che Guevara y Calixto García, de Canadá; Cruz del Sur, de Australia; Antenor Fermim de Haití; la italiana Gino Done y la de estudiantes de otras nacionalidades, incluidos los de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Y una especial para este diciembre: la 65 aniversario del ICAP.

Los brigadistas, procedentes de sectores humildes, realizan sacrificios económicos individuales para sufragar los gastos del viaje y permanencia en Cuba, donde multiplican sus demostraciones de apoyo, realizan labores agrícolas, reciben información nacional actualizada e intercambian con la población en barriadas y centros productivos, educacionales, sanitarios, científicos y culturales. Estas expresiones de respaldo constituyen para los cubanos invaluables estímulos, más aun en tiempos difíciles como los que corren.

Activistas, militantes políticos, trabajadores, estudiantes, miembros de organizaciones políticas, sociales, de movimientos populares, gente buena, de todos los continentes, se han sumado a estos contingentes desafiando amenazas, asumiendo riesgos. Llegan al país por amor a su pueblo, unidos en defensa de la Revolución, compartiendo tiempo de sus vidas, obviando las dificultades materiales que puedan presentarse, aportando jornadas de trabajo voluntario, entregando donaciones materiales para la salud y la educación.

En la historia del Movimiento de Solidaridad con Cuba sistemáticamente se escriben nuevas páginas desbordadas de desinterés, altruismo y hermandad que el pueblo cubano agradece profundamente.

Enormes esfuerzos en la recaudación de fondos en múltiples regiones del orbe despliegan las asociaciones de amistad con Cuba para la compra y envío a la isla de contenedores de materiales para damnificados de desastres naturales; marcapasos, medicamentos para niños con cáncer y disímiles materiales en falta en las salas hospitalarias por el bloqueo; alimentos; variados recursos. Es recordada la campaña “1 millón de Jeringas para Cuba”, que concluyó con la recogida de 12 millones.

No ha existido trinchera de lucha de la isla, amenazada y agredida, que no haya contado con el apoyo de los pueblos hermanos, incluyendo el de Estados Unidos donde una amplia red de solidaridad (incluidos los queridos Pastores por la Paz) expresa el mayoritario deseo de normalizar las relaciones con Cuba sobre la base del respeto mutuo y la amistad; así como redes solidarias en Europa y en la región latinoamericana y caribeña.

Experiencia única

El movimiento de solidaridad con Cuba, experiencia única en el mundo, está bien estructurado y se fortalece. Atendidas por el ICAP funcionan más de mil 800 asociaciones de amistad en más de 150 naciones; a lo que se suma la contribución de cerca de un centenar de organizaciones de paz; 80 de egresados, de emigrados cubanos y otras.

Como en los tiempos fundacionales del ICAP en la actualidad el pueblo cubano defiende su derecho a ser libre y resiste la salvaje agresividad imperial que ha llevado a extremos incalculables el cerco económico a la isla, a la que además incluyó de manera absurda y cínica en su espuria lista de países patrocinadores de terrorismo, hecho que obstaculiza las transacciones financieras y recrudece el bloqueo que tiene además carácter extraterritorial y penaliza a terceros.

Así fue constatado en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba que sesionó en el parlamento europeo en 2023 cuando fueron considerados los testimonios de representantes de organizaciones de solidaridad, empresarios, personalidades y cubanos residentes en Europa sobre los efectos extraterritoriales de esa inhumana política.

Están inscritas en el historial del ICAP y del Movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo históricas campañas por el regreso del niño cubano Elián González –secuestrado en Miami–; por la libertad de Los Cinco Héroes antiterroristas encarcelados injustamente en prisiones estadounidenses durante 16 años; y la permanente denuncia contra el criminal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de 60 años.

El Instituto ha enriquecido la historia cubana de la solidaridad internacional siendo pilar en defensa de la Revolución al relacionarse y atender esmeradamente a los amigos; coordinando movimientos de solidaridad y campañas contra las injusticias; siendo anticolonialista, antiimperialista y antifascista; con firme defensa de Palestina y de todas las causas las causas justas de los pueblos; contra las amenazas a Venezuela por Estados Unidos con su ilegal y prepotente despliegue de fuerzas militares en el Caribe que amenazan la estabilidad en la región.

En defensa de la paz

Desde 1989 el “Crucero por la Paz” había visitado a Cuba en 19 ocasiones hasta que en junio de 2019 la ONG Peace Boat lamentaba profundamente la imposibilidad de atracar en puerto habanero por nuevas restricciones del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

Fidel recibió en 2010 y 2012 a hibakushas (sobrevivientes de los bombardeos nucleares en Hiroshima y Nagasaki) y pasajeros del Crucero. En ese último encuentro, con más de 600 participantes la mayoría japoneses, aseveraba: “los problemas actuales del mundo son una cuestión de la supervivencia de la especie. No es concebible en el mundo la paz con armas nucleares. Es una batalla que estamos obligados a ganar, hay que educar a las masas sobre la realidad de la vida”.

Las visitas de Peace Boat han sido acogidas con entusiasmo por el ICAP, institución que además ha asumido la representación del país en el Consejo Mundial de la Paz, siendo Cuba coordinadora de la organización para Las Américas fomentando una paz digna, que no se simplifica a la ausencia de conflicto sino contemple la dignidad plena de las personas basada en la justicia social, con una interrelación armónica con el medio ambiente, una paz en la que se respete el derecho inalienable de los pueblos a su independencia, soberanía y autodeterminación, y que implica el apoyo a procesos y movimientos que luchan legítimamente por esas aspiraciones.

Durante años el ICAP ha organizado un Seminario internacional por la paz y la abolición de bases militares extranjeras que tiene por sede la provincia de Guantánamo donde se encuentra una ilegal base naval estadounidense que permanece en territorio cubano en contra de la voluntad del pueblo.

Nuevo aniversario, más compromiso

En su 65 aniversario, el ICAP ratifica sus objetivos con especial énfasis en el fortalecimiento y ampliación del movimiento internacional de solidaridad llegando cada vez a más sectores; sumando a más jóvenes; divulgando la verdad de la isla contra la feroz guerra mediática; insistiendo en la coordinación de acciones entre países y continentes.

También con la promoción y apoyo de proyectos locales de colaboración económica; con la denuncia del bloqueo también en espacios jurídicos; reiterando el respaldo a Palestina, a Venezuela, a los pueblos, a sus derechos y esperanzas; denunciando las atrocidades imperiales, fortaleciendo la unidad en busca de justicia, esperanza y paz.

Con sacrificio, trabajo, creatividad y decididos a defender la Revolución los cubanos afrontan la atroz oleada en los últimos años de más de 240 medidas económicas punitivas por EE.UU., causante de duras condiciones y carencias que golpean la vida cotidiana de la gente que en colosal resistencia no se rinde. Cuba se reinventa cada día ante las terribles consecuencias del cerco económico, al tiempo que se empeña en rectificar medidas económicas internas en el afán de sortear el abrumador y asfixiante bloqueo impuesto por el imperio. Y en ese colosal desafío el pueblo cubano se sabe respaldado por el movimiento de solidaridad y las personas honestas en el mundo.

El ICAP llamó a la celebración de su aniversario bajo el lema “65 años de amor por Cuba” y la amplia respuesta del movimiento internacional de solidaridad a la convocatoria es clara señal de la continuidad, crecimiento y fortalecimiento del apoyo a la Revolución y a su pueblo, de renovadas luchas por la justicia social y la esperanza.

El Instituto desarrollará un programa muy especial en 2026 en el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, adalid de la solidaridad, celebración que constituye un estímulo sin igual para los cubanos; las fuerzas progresistas del orbe; para la fraternidad entre los pueblos y la lucha contra las injusticias.

En el ICAP siempre está presente el legado de Fidel quien afirmó:

El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso Cuba se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo. Cuba ha tenido la ocasión de experimentar lo que es la solidaridad de los pueblos, esa palabra está llena de sentido para los cubanos y por eso nosotros que sabemos lo que es la solidaridad mundial, nos sentimos obligados con todos los pueblos que necesitan de nuestra solidaridad y Cuba le debe a esa solidaridad en gran parte, haber podido resistir los ataques del imperialismo y Cuba sabe que con esa solidaridad continuará luchando y continuará resistiendo (…)

Visitas: 0