Hamás afirma que amenazas de Trump alientan a Israel a incumplir el acuerdo de alto al fuego

El Movimiento de Resistencia palestino (Hamás) afirmó este jueves que las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump contra los palestinos constituían un apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para incumplir el acuerdo de alto al fuego e intensifique el asedio a los habitantes de la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, el portavoz de Hamás Abdel Latif Al-Qanoua, advirtió que dichas amenazas también sirven para que Netanyahu endurezca «el asedio y la hambruna» contra el pueblo palestino en Gaza.

«La mejor vía para liberar a los prisioneros israelíes restantes es que la ocupación pase a la segunda fase y la obligue a adherirse al acuerdo firmado bajo el patrocinio de mediadores». añadió el representante del Movimiento de Resistencia palestino.

Hamas has reiterated that the path to securing the release of Israeli captives lies in advancing to the second phase of the #Gazaceasefire agreement.

Meanwhile, a #Hamas official said that US President Trump’s repeated threats are backing Israeli Prime Minister Benjamin… pic.twitter.com/S4rryphENu

