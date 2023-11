Gira Nacional: 45 años de música, del compositor y guitarrista Rafael Guedes

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 32 segundos

Rafael Guedes (Ciego Montero, Cienfuegos, 1956) es un guitarrista, productor y compositor cubano, que ha tenido una intensa vida dedicada a la música. Conquistó al público como director de la agrupación Mayohuacán, posteriormente lo hemos visto al frente de la Camerata del Son y como director musical de grandes espectáculos de la cantante Ivette Cepeda. Como productor, ha realizado proyectos de muy buen gusto estético musical. Dentro de su proceso creativo defiende la máxima de que, los denominados planos sinfónico y popular, merecen ser interpretados con igual respeto. “Música es una, no importa el género, lo fundamental es que sea buena”. Bajo esta mirada se ha enfocado tanto en los proyectos que ha dirigido, como en los que ha colaborado.

Actualmente, por sus 45 años de su vida artística, se han programado una serie de conciertos en varias provincias de nuestro país. El pasado fin de semana culminó, en Matanzas, la primera etapa. Cuenta, para todas las presentaciones, con el director de orquesta Javier Millet y la guitarrista cienfueguera Ariadna Cuellar, intérprete que ha logrado por sus méritos ser respetada dentro de la escena nacional e internacional. Con el propósito de sumarnos al homenaje que se realiza a este músico nacido en tierra sureña, que ha dejado en estos años huellas importantes a la cultura cubana, le hemos pedido unas palabras para el “5 de Septiembre digital”.

¿Maestro, existe la posibilidad de que el público cienfueguero pueda disfrutar de su gira nacional, 45 años de música, aunque no tengamos una orquesta sinfónica?

“Nos faltan aún seis ciudades, entre ellas Santa Clara y estamos tratando de lograr, junto al apoyo de las autoridades, invitar su orquesta a Cienfuegos para hacer el concierto. Yo soy cienfueguero, Ariadna también y no me parece justo que quede fuera de la gira. Pero depende de la buena voluntad de Cultura de Santa Clara y de Cienfuegos, que logremos presentar al público sureño el concierto. De ser posible quisiera incluir, también con la mencionada orquesta, a Sancti Spíritus; porque fue la ciudad donde hice mi servicio social durante tres años y le guardo agradecimiento. Nos queda, además, Santiago, Holguín y Bayamo. En el caso de esta última, pensamos hacer lo mismo que con Cienfuegos, como no tiene orquesta sinfónica, vamos a llevar la de Las Tunas”.

“El programa incluye el Concierto de las Islas, obra que está dedicada a mis abuelos canarios y a mi familia cubana. La concebí para guitarra y orquesta. Cuenta con la interpretación magistral de Ariadna Cuellar y la dirección de orquesta a cargo de Javier Millet. En el programa, además, se encuentran algunos de mis arreglos para repertorio sinfónico, música importante de la tradición popular cubana, que he llevado a ese formato. La orquesta se viste de gala con la música popular, que se lleva a escena con una factura más estilizada, grande y fastuosa”.

¿Qué lo motivó a elegir a Ariadna Cuellar y a Javier Millet para estos conciertos?

“En estos momentos, Ariadna es una de las grandes guitarristas de Cuba, por eso decidí invitarla a hacer esta obra conmigo. Aparte de que a ella le gusta mi música, tenemos empatía y cuenta el haber nacido en la misma provincia. Javier Milletes resulta un gran director, a pesar de su juventud, de los pocos que quedan con ganas de quitarle el anquilosamiento que han tenido por épocas las sinfónicas, de hacer solamente música europea. Hemos hecho un equipo que creo va a perdurar en el tiempo”.

¿Cree que hay algo en usted de Ciego Montero, que se refleje en su música?

“Le tengo mucho amor a la música campesina y eso debe venir de ahí. Incluso, el primer movimiento del concierto se llama Guajira, que sabes es uno de los llamados “Cantes de ida y vuelta”, entre Islas Canarias y Cuba. Esa parte tiene mucho que ver con mis orígenes campesinos, de mi familia que nació, se formó y se hizo en Ciego Montero”.

Nos encontramos a la espera de poder disfrutar, junto al público cienfueguero, de esta gira por los 45 años de vida artística de Rafael Guedes, en la que le acompaña la concertista sureña Ariadna Cuellar y el director Javier Miller. Momento que representa, también, un reencuentro del importante guitarrista, productor y compositor cubano con su provincia natal. De materializarse, traería muchas alegrías y orgullo. También de ida y vuelta son los lazos que vinculan la tierra natal con sus hijos; aunque, como en el caso de Guedes, hayan desarrollado su obra fuera de la provincia, pero su deseo de departir esta experiencia con su público está latente.

Impactos: 0