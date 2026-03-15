Garantizan medibús Cienfuegos-La Habana, pese al cerco energético de EE. UU.

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El cerco comercial del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba afecta en todos los planos, en especial el energético, pero en el Ministerio de Salud Pública se adoptan medidas para mantener servicios vitales.

¿Ejemplo? El del medibús que transporta de forma gratuita a pacientes que acuden a sus turnos médicos, a más de una decena de hospitales de Ciudad de La Habana, desde Cienfuegos, todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4:00 a.m., el cual regresa alrededor de las 9:00 p.m. luego de recorrer alrededor de 700 kilómetros.

Uno de los choferes, de Ómnibus Nacionales, José Antonio Perera ha dedicado 45 años, casi toda su vida a esta Unidad Empresarial Básica, y le encanta su trabajo, el cual desempeña con tremendo placer, “porque es un trabajo humano, se trata de personas enfermas, que van a sus turnos a La Habana y les prestamos el servicio de transportarlos, con mucho amor”.

El otro chofer, Pablo Luis Gómez, confesó la satisfacción y el orgullo por su consagración a esta profesión: “Siento mucho orgullo por estar prestándole el servicio a Salud Pública en la transportación de nuestros enfermos para La Habana en el servicio de los medibús”.

¿Y qué decir de la Paramédico Integral, Mayelín Gómez Sosa, quien los acompaña en cada viaje llevando a los pacientes hacia sus respectivos hospitales? Ella consideró que “es un sacrificio que se hace, pero es un servicio esencial que prestamos a la población. Me siento bien ejerciendo esta profesión. Es levantarme lunes, miércoles y viernes a las 2:00 a.m. y no saber el horario de llegar a la casa porque hasta que no termino con el último paciente no puedo salir de los hospitales”.

Agradecimiento de los pacientes

“Yolisi Espinosa Sosa, profesora de la Escuela Secundaria Básica de Rodas, dijo que se siente muy satisfecha de haberme montado en el Medibús Cienfuegos-La Habana y gratuitamente. He montado en este me devolvieron a Rodas y estoy muy complacida por el trato que me dieron, sostuvo.

Nos despedimos de choferes, paramédico y de los pasajeros-pacientes, quienes regresan satisfechos y agradecidos del viaje hacia La Habana, y con la solución de sus respectivos problemas por enfermedades, sin ningún gasto monetario por la transportación: algo que solo se logra con el derecho y los beneficios de la salud pública gratuita en Cuba.

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