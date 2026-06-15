Artista cubana Lizt Alfonso recibió premio internacional en México

En la base del lauro, una inscripción destaca la brillante trayectoria de la artista que en su Habana natal fundó Lizt Alfonso Dance Cuba hace 35 años y la academia homónima un año después, su carrera como coreógrafa, directora y académica, Embajadora de Buena Voluntad de Unicef.

Además, la resalta como “triunfadora de diversas puestas en escena en diversos países”.

Según el presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, el lauro -perteneciente a la Academia de Premios Latinos- reconoce desde 1995 el compromiso social, el talento, la perseverancia, los resultados y la trayectoria de relevantes personalidades.

Entre sus receptores más notables figura Su Santidad Juan Pablo II y, de Cuba, figuras tan entrañables como el historiador Eusebio Leal y los artistas Edesio Alejandro, Daniel Martín y Carlos Alberto “Tin” Cremata.

Dos mujeres cubanas lo acaban de recibir en 2026, por sus exitosas carreras: la extraordinaria actriz Eslinda Núñez y Lizt Alfonso, quien lo acogió con profunda gratitud por poner en evidencia el impacto de su trabajo, que abraza la danza toda como puente de identidad, esperanza y belleza.