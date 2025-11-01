Funcionario venezolano: nos enfrentaremos si EEUU ataca al país

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

Un funcionario venezolano elogió la firmeza del pueblo iraní durante la guerra de 12 días y afirmó que, si EE.UU. ataca a Venezuela, los venezolanos responderán.

“Si EE.UU. también ataca a nuestro país, nos enfrentaremos a ese país”, destacó el vicepresidente de Comunicaciones e Información de Venezuela, Yohaniel Rodríguez, al margen de la tercera Asamblea Internacional ‘Diálogo sobre Noticias Falsas’ llevada a cabo el miércoles en Moscú (capital rusa), en una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias IRNA.

Tras recordar la importancia del papel de las uniones de medios de comunicación durante los conflictos bélicos, afirmó que “es muy difícil que una unión de medios, una confederación de medios de comunicación, sea capaz de detener a este régimen criminal de Israel, pero sí hay una cosa que pueda hacer: es que pueda mantener la dignidad de todo un pueblo en alto, tal y como hizo la periodista Emami en Irán”.

De igual manera, elogió a Sahar Emami, presentadora iraní quien continuó en el estudio durante ataque israelí a radiodifusión de Irán, recalcando que “lo que demostró la periodista fue la valentía por la verdad de un pueblo”.

“En el caso de que EE.UU. e Israel ataquen a Venezuela, sin duda alguna atacarían a nuestros medios de comunicación”, agregando que “es ahí que nosotros estamos organizando muy bien, de manera tal que podamos, al igual que Emami, levantar y gritar la verdad de lo que está ocurriendo”, puso de relieve Rodríguez.

El miércoles, se celebró la tercera Asamblea Internacional ‘Diálogo sobre Noticias Falsas’ con el fin de hacer frente a los datos falsos y la mejora de la alfabetización mediática.

Desde septiembre pasado y bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó desde agosto tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y alrededor de 4500 infantes de marina en la región. La semana pasada, desplegó en la región el USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, y cinco destructores.

No obstante, Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.