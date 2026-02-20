Fisioterapia en Cienfuegos para aliviar el dolor

Compartir en

Cuando llegué al centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Universitario Octavio de la Concepción y Pedraja del Área III de salud en Cienfuegos encontré en su salón de espera o recepción un grupo bastante nutrido de personas de diferentes edades y afecciones en espera de ser llamados desde uno de los departamentos donde recibirían los diversos tratamientos y ejercicios de rehabilitación.

Zulema Ceballos Varona, Licenciada en perfil de la Terapia Física y Rehabilitación a cargo explica que a la sala diariamente asisten a la rehabilitación entre 90 y 120 personas con disímiles patologías, siendo las más comunes las fracturas, los esguinces, luxaciones, lesiones del nervio ciático, roturas de ligamentos, lumbagos o lumbalgias y lesiones quirúrgicas entre otras, es necesario destacar que en el centro también se atienden a pacientes de otras áreas de salud, que por rotura de equipos o falta de electricidad en sus áreas correspondientes son atendidos en este centro siempre que traigan sus indicaciones por el especialista que esté a cargo en ese momento.

El centro cuenta con varios departamentos o áreas donde atienden a los pacientes según evaluación de un fisioterapeuta. Entre los más importantes del centro figuran el gimnasio, a electroterapia y la termoterapia.

Además existen como parte integral de la fisioterapia la consulta de Podología, Nutriología, Terapia ocupacional, especialista en Medicina Natural y Tradicional y los ejercicios de Tai-Chi con un Licenciado en Cultura Física. Conjuntamente a estas especialidades tenemos la consulta de Logopedia y Defectología atendida por la Licenciada en esa materia, Amelia Orosco Marrero, a la que acuden por lo general niños de cero a tres años remitidos por su médico de la familia o maestros de los círculos infantiles.

Es importante destacar el trabajo de los especialistas y técnicos del centro por su trato, dedicación y paciencia hacia los que aquí asisten, la responsabilidad y la profesionalidad con que trabajan es su principal virtud, nosotros tomamos la decisión de extender el turno de trabajo unas horas (trabajar corrido) debido a la cantidad de personas que están asistiendo al centro y no tuvimos ningún tipo de objeción. No se puede dejar de mencionar la labor que realizan los compañeros de mantenimiento y técnicos de electromedicina siempre buscando soluciones para mantener con vida la mayoría de los equipos con que contamos.

Es muy importante que los tratamientos a los cuales se sometan los pacientes sean completados en su totalidad según indicaciones del médico fisiatra, es decir que deben llegar a término la cantidad de sesiones concebidas, de no ser así, la afección o dolencia puede presentarse de nuevo.

