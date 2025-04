Fidel: “La gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón” (+ Fotos y Video)

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 54 segundos

Este año se conmemora el 64 aniversario de la invasión a Playa Girón, donde tropas mercenarias dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, intentaron derrocar al naciente gobierno revolucionario cubano. Este intento fallido culminó en una rápida y decisiva victoria para las fuerzas revolucionarias cubanas, marcando un momento crucial en la historia de Cuba.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, movilizó de manera efectiva a milicianos, policías y al pueblo cubano para defender la soberanía nacional. En menos de 72 horas de intensos combates, los mercenarios fueron derrotados, rindiéndose en Playa Girón al atardecer del 19 de abril de 1961. Esta victoria no solo fue significativa para la Revolución Cubana, sino que también representó la primera derrota del imperialismo norteamericano en América Latina.

Para el pueblo cubano, esta victoria simboliza la resistencia y el compromiso de defender la soberanía e independencia frente a la agresión yanqui.

La trascendencia histórica de la victoria en Playa Girón es innegable. Este hecho no solo reafirmó el camino de la Revolución Cubana, sino que demostró la unidad y principios revolucionarios del pueblo en la defensa de la Patria.

Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores fragmentos del discurso de Fidel en el acto central por el XXV aniversario de la victoria de Playa Girón, el 19 de abril de 1986:

La importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar; ¡la gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón!

No me refiero al hecho de que hubiera vuelto el capitalismo a nuestro país si hubieran tenido éxito en consolidar su cabeza de playa, ¡porque de ninguna manera hubieran podido establecer otra vez el capitalismo en nuestro país!, ¡de eso estoy seguro! No porque evitó un plan que hubiera convertido a nuestro país de nuevo en colonia yanki, ¡porque estoy convencido de que este país jamás hubiera vuelto a ser colonia yanki!

La transcendencia de Girón está en el precio que habríamos tenido que pagar por nuestra Revolución, el precio que habríamos tenido que pagar por el socialismo, si el plan yanki tiene éxito y consolidan una cabeza de playa.

En aquella época todavía no habían ocurrido los acontecimientos de la guerra de Vietnam, ni la derrota imperialista en Vietnam. Y nosotros aquí, en las proximidades de Estados Unidos, aislados, sin posibilidades de logística alguna, habríamos tenido que librar la batalla de Vietnam en nuestro propio país, con una población mucho más reducida que la de Vietnam, en un pedazo de territorio mucho más reducido que Vietnam y sin fronteras con ningún país socialista, sino más bien con Estados Unidos, el país agresor.

En Girón operaron dos cosas, la táctica empleada fue una combinación de la experiencia que traíamos de la guerra irregular con elementos de guerra convencional, todo el tipo de movimiento que se hizo en la retaguardia del enemigo. Veníamos de la Sierra Maestra, ya conocíamos esa experiencia, no éramos inexpertos totalmente.

Girón significó que los que allí cayeron preservaron la vida a cientos de miles de cubanos, salvaron la vida, tal vez, a millones de cubanos. La victoria la habríamos alcanzado de todas formas, pero a un costo terrible y también al precio de la destrucción total del país. Esa es una de las lecciones que tenemos que sacar de Girón, es una de las cosas que las nuevas generaciones deben comprender y deben saber siempre, mérito imborrable de Girón.

Pero lo de Girón también tuvo otras derivaciones, que ponen de relieve el costo para la humanidad que pueden tener estas aventuras imperialistas. Como consecuencia de Girón, de la derrota sufrida por el imperialismo, de su resentimiento, de su humillación, se gestaron en el gobierno de Estados Unidos ideas tendientes a una agresión directa contra nuestra patria, y a buscar por esa vía la venganza y la destrucción de la Revolución. Eso dio lugar a las medidas que después originaron la Crisis de Octubre y que estuvieron a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear. Vean ustedes la trascendencia de los actos irresponsables del imperialismo que a través de Girón y la derrota que allí sufrió casi condujo al mundo a tragedias infinitamente mayores. Esa es otra de las lecciones, las consecuencias imprevisibles de los actos irresponsables del imperialismo.

Girón nos enseña también la perfidia, la agresividad y la voracidad de los imperialistas, su forma de actuar, su estilo característico.