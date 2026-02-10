Falleció en La Habana Alden Knight, actor que dedicó su vida al arte

Compartir en

El destacado actor Alden Knight falleció hoy, 10 de febrero, en horas de la mañana, en La Habana. Alden Knight fue uno de los rostros más significativos de la cultura cubana. No solo fue actor, su labor como declamador, presentador, profesor y radialista, lo convirtieron en uno de los mayores defensores de nuestra nación y su identidad.

Colaborador habitual de Asenneh Rodríguez, participó en obras de disimiles géneros, entre las que se destacan filmes como El otro Francisco (1975) o su rol como Mefistófeles en la obra homónima representada por el Teatro Musical de La Habana.

Artista polifacético, grabó un disco de poemas y calipsos, en los que defendía primordialmente la obra del Poeta Nacional, Nicolás Guillén.

Fue fundador del programa Hablando de Cuba, de Radio Taíno, que salió al aire el 3 de noviembre de 1985, justo el día de la primera transmisión de la emisora. “El dueto de Obelia Blanco y Alden Knight trabajó en Hablando de Cuba por más de 30 años y estableció un sello de identidad para la audiencia. El tono coloquial y las pausas intencionadas tipificaron el decir del espacio que desarrolló, como línea central, diversas temáticas vinculadas con la historia, la cultura y el costumbrismo cubanos”.(1)

Al momento de su fallecimiento, Alden Knight ostentaba la Medalla Alejo Carpentier, el Reconocimiento Nicolás Guillén, el Escudo de la Ciudad de Sancti Spiríritus, el Espejo de Paciencia de Camagüey, Réplica del Machete de Máximo Gómez, el Premio Nacional de Televisión, el Sello 65 del Icaic, y la Distinción por los 25 años de Caricatos.

Llegue a familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

Nota:

(1) Bruno Suarez Romero, https://www.envivo.icrt.cu/hablando-de-cuba-en-la-radio/

Tomado de Cubarte

