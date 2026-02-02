lunes, febrero 2, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Exlíder religioso de EEUU: Fin al bloqueo, Cuba no es una amenaza

Prensa Latina 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

El expresidente del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo Jim Winkler afirmó a Prensa Latina que el bloqueo es un instrumento de terrorismo económico empleado por Estados Unidos contra Cuba y debe terminar.

“Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el exlíder ecuménico en sus valoraciones respecto a la orden ejecutiva anticubana firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero.

Advirtió Winkler que la situación actual dificulta enormemente las relaciones normales entre las iglesias estadounidenses y cubanas, y abogó por el acercamiento entre los dos países.

“Las visitas y el contacto regulares fortalecen los lazos y brindan oportunidades para la oración y el culto”, añadió el también exsecretario del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo.

El reverendo insistió en que “la política del gobierno estadounidense restringe la libertad religiosa de nuestras iglesias” y subrayó que lo “decepcionó profundamente que el presidente (Joe) Biden incumpliera su promesa de campaña de restablecer las relaciones con Cuba. En esencia, continuó con la política de Trump y no con la de (Barack) Obama”.

Winkler recalcó que las principales iglesias protestantes, afroamericanas, pacifistas y las principales organizaciones ecuménicas, así como el pueblo estadounidense, apoyan las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. “Esto lo han impedido por elementos resentidos y amargados en nuestra nación”, subrayó.

“Se nos está acabando rápidamente el tiempo para que la diplomacia funcione”, alertó el religioso al sentenciar: “Me preocupa profundamente que Estados Unidos vuelva a invadir ilegalmente otra nación”.

Además, denunció que “el bloqueo petrolero de Trump, al igual que todo el bloqueo estadounidense de más de 60 años, es innecesario e inmoral”.

Winkler lideró el organismo ecuménico más grande del país de 2013-2022, una asociación de 37 grupos de fe cristiana, que en conjunto abarca más de 100 mil congregaciones locales y unos 35 millones de seguidores en Estados Unidos.

El decreto de Trump -en su versión más brutal del bloqueo- declara una emergencia nacional respecto a Cuba en virtud de la cual consideró que para enfrentarla era necesario un régimen de aranceles coercitivos unilaterales contra aquellos países que vendan o suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba.

Visitas: 4

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *