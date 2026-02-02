Exlíder religioso de EEUU: Fin al bloqueo, Cuba no es una amenaza

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

El expresidente del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo Jim Winkler afirmó a Prensa Latina que el bloqueo es un instrumento de terrorismo económico empleado por Estados Unidos contra Cuba y debe terminar.

“Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el exlíder ecuménico en sus valoraciones respecto a la orden ejecutiva anticubana firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero.

Advirtió Winkler que la situación actual dificulta enormemente las relaciones normales entre las iglesias estadounidenses y cubanas, y abogó por el acercamiento entre los dos países.

“Las visitas y el contacto regulares fortalecen los lazos y brindan oportunidades para la oración y el culto”, añadió el también exsecretario del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo.

El reverendo insistió en que “la política del gobierno estadounidense restringe la libertad religiosa de nuestras iglesias” y subrayó que lo “decepcionó profundamente que el presidente (Joe) Biden incumpliera su promesa de campaña de restablecer las relaciones con Cuba. En esencia, continuó con la política de Trump y no con la de (Barack) Obama”.

Winkler recalcó que las principales iglesias protestantes, afroamericanas, pacifistas y las principales organizaciones ecuménicas, así como el pueblo estadounidense, apoyan las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. “Esto lo han impedido por elementos resentidos y amargados en nuestra nación”, subrayó.

“Se nos está acabando rápidamente el tiempo para que la diplomacia funcione”, alertó el religioso al sentenciar: “Me preocupa profundamente que Estados Unidos vuelva a invadir ilegalmente otra nación”.

Además, denunció que “el bloqueo petrolero de Trump, al igual que todo el bloqueo estadounidense de más de 60 años, es innecesario e inmoral”.

Winkler lideró el organismo ecuménico más grande del país de 2013-2022, una asociación de 37 grupos de fe cristiana, que en conjunto abarca más de 100 mil congregaciones locales y unos 35 millones de seguidores en Estados Unidos.

El decreto de Trump -en su versión más brutal del bloqueo- declara una emergencia nacional respecto a Cuba en virtud de la cual consideró que para enfrentarla era necesario un régimen de aranceles coercitivos unilaterales contra aquellos países que vendan o suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba.

Visitas: 4