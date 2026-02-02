Bad Bunny y Billie Eilish entre las celebridades que se pronunciaron contra ICE en los Grammys

Compartir en

“Antes de darle gracias a Dios, voy a decir ‘fuera ICE’”, dijo Bad Bunny después de subir al escenario a aceptar su Grammy al mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos.

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, continuó.

Los Premios Grammy en Los Ángeles resultaron ser un foco político candente, con al menos una docena de artistas, entre ellos Billie Eilish y Olivia Dean, haciendo algún tipo de declaración contra las operaciones de inmigración de la administración Trump en todo el país.

Justin y Hailey Bieber, Carole King, Teddy Swims, Joni Mitchell, Finneas, Eilish , Samara Joy , Lachi y Kehlani llevaban pins que decían “ICE OUT”.

Bon Iver llevaba un silbato naranja brillante en su solapa para honrar a los “observadores” de Minneapolis, quienes, según dijo, patrullan las calles y hacen sonar sus silbatos cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está cerca para proteger a sus vecinos y comunidades.

El mes pasado, dos manifestantes estadounidenses en Minneapolis fueron asesinados a tiros por agentes federales que realizaban operativos migratorios en la ciudad. Sus muertes han intensificado los llamados para que el ICE abandone Minneapolis, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades donde se han llevado a cabo redadas migratorias.

Más tarde en el espectáculo, Eilish y su hermano, Finneas, aceptaron el Grammy a la canción del año y aprovecharon su breve momento en el escenario para hablar sobre inmigración.

“Nadie es ilegal en tierras robadas”, dijo Eilish en su discurso de aceptación. “Es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzada en esta sala”.

Ella continuó: “Y siento que simplemente necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando, y nuestras voces realmente importan, y la gente importa”.

Siguió hablando, pero la transmisión silenció el resto de su mensaje, aparentemente porque usó malas palabras. Ella y Finneas regresaron a sus asientos.

Dean, quien acababa de ganar el premio a la mejor artista revelación, también elogió a las familias inmigrantes en su discurso de aceptación al comienzo de la noche. Fue la primera declaración de la ceremonia oficial de premios.

“Estoy aquí como nieta de un inmigrante”, dijo Dean. “No estaría aquí; soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas. … No somos nada sin los demás”.

La declaración de Bad Bunny llega una semana antes de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Bad Bunny, quien ganó tres premios Grammy el domingo, incluyendo el de álbum del año, hará historia como el primer solista latino hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. También será el primer reggaetonero en lograrlo.

(Con información de NBC News)

