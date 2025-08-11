Evocación a Fidel (su nacimiento)

Compartir en

Cuando Machado asfixiaba/ al pueblo con desalientos/ el año mil novecientos/ veintiséis casi pasaba, /13 de agosto, alumbraba/ su criatura Lina Ruz/ y dicen que fueron sus/ palabras: Nació un gigante,/ Fidel será Comandante/ con mil estrellas de luz.

Y hoy que un nuevo aniversario

se cumple de su natal

Fidel es firme y puntal

cumpliendo su itinerario,

no hay día en el calendario

que no cumpla su función

y por cada reflexión

de saber que da a la historia

es más puro en la memoria

de nuestra revolución.

En esta patria que creas

bajo el cielo azul turquí

vas firme junto a Martí

en la Batalla de Ideas

no hay cubano al que no veas

con un pensamiento fiel,

lo ven con Celia y Abel,

con Vilma y Raúl, mil bastiones

y con 22 millones de ojos mirando por él.

Fidel tiene en la mirada

al niño cubano a diario

que juega en el escenario

de una patria liberada

ya aquí no hay un Juan sin nada

mi Juan con todo es diamante

y agosto sabe al instante

que son para los pioneros

besos imperecederos

los mimos del comandante.

Hoy, ante la ola fascista

de toda razón ausente

aun bloquea criminalmente

el Nerón imperialista.

A este pueblo socialista

no hay mundo global que frene

y como no lo detiene

nadie, a Fidel le diremos

¡Patria o Muerte, Venceremos!

¡Comandante en Jefe, Ordene!

[1] MSc. Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas se inicia la serie “Evocación a Fidel” para rendir homenaje a su legado, en su 99 cumpleaños, e inicia su tránsito al Centenario.

