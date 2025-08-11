Evocación a Fidel (su nacimiento)
Cuando Machado asfixiaba/ al pueblo con desalientos/ el año mil novecientos/ veintiséis casi pasaba, /13 de agosto, alumbraba/ su criatura Lina Ruz/ y dicen que fueron sus/ palabras: Nació un gigante,/ Fidel será Comandante/ con mil estrellas de luz.
Y hoy que un nuevo aniversario
se cumple de su natal
Fidel es firme y puntal
cumpliendo su itinerario,
no hay día en el calendario
que no cumpla su función
y por cada reflexión
de saber que da a la historia
es más puro en la memoria
de nuestra revolución.
En esta patria que creas
bajo el cielo azul turquí
vas firme junto a Martí
en la Batalla de Ideas
no hay cubano al que no veas
con un pensamiento fiel,
lo ven con Celia y Abel,
con Vilma y Raúl, mil bastiones
y con 22 millones de ojos mirando por él.
Fidel tiene en la mirada
al niño cubano a diario
que juega en el escenario
de una patria liberada
ya aquí no hay un Juan sin nada
mi Juan con todo es diamante
y agosto sabe al instante
que son para los pioneros
besos imperecederos
los mimos del comandante.
Hoy, ante la ola fascista
de toda razón ausente
aun bloquea criminalmente
el Nerón imperialista.
A este pueblo socialista
no hay mundo global que frene
y como no lo detiene
nadie, a Fidel le diremos
¡Patria o Muerte, Venceremos!
¡Comandante en Jefe, Ordene!
[1] MSc. Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas se inicia la serie “Evocación a Fidel” para rendir homenaje a su legado, en su 99 cumpleaños, e inicia su tránsito al Centenario.
