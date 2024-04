“El Rey recupera la corona”

Compartir en

En la pasada edición de los Juegos Escolares, los remeros de Cienfuegos fueron aventajados por sus similares de Matanzas, luego de que los yumurinos dominaran fácilmente la tabla de posiciones con acumulado de 95, 4 puntos, bien alejados de los nuestros que sumaron 56, 3 unidades.

Por medallas los matanceros también fueron los primeros, con impresionante botín de doce doradas, cuatro de plata y dos de bronce. Los cienfuegueros quedaron relegados a la sexta plaza, apenas con un título, dos plateadas y seis bronceadas.

Recuperar el sitial de honor es la única meta propuesta por atletas y entrenadores, que se entregan con todo en cada sesión de prácticas, paliando limitantes históricas con la calidad de la matrícula que presenta la Academia Provincial de la disciplina.

“Podemos asegurar que es un grupo de muchachos con excelentes atributos y potencialidades -reconoce Lenier León, comisionado de remo en Cienfuegos. Nuevamente nos golpea el tema de nuestras embarcaciones, ya con muchísimos años de explotación, a lo que se suma lo costoso de los materiales para repararlos, dígase madera, puntillas, tornillos, resina, entre otros. No obstante, recibimos algunos botes de producción nacional y ello nos posibilitará presentarnos en todas las modalidades. El resto es tarea de los técnicos y los atletas, que en honor a la verdad están conscientes de la misión que tienen. Claro que salimos en desventaja contra rivales que poseen botes más modernos, pero eso se decide en la competencia, y la pista acuática dice la última palabra”.

Silvio Pumariega, experimentado entrenador que actualmente dirige la Academia, agrega que “hicimos una muy buena selección de talentos, y hemos ganado en somatotipo y estatura, atributos indispensables para un remero. Si comparamos con similar etapa del año anterior, puedo decirte que la preparación marcha muy superior en cuanto a niveles de cumplimiento y efectividad. Los muchachos se han involucrado totalmente en el objetivo, y eso nos facilita las cosas, pues todos vamos en la misma dirección”.

Varias caras nuevas aparecen entre la fuerza técnica, en una disciplina que históricamente ha exhibido verdaderas luminarias en el rol de entrenador.

“Es un reto enorme, porque aquí hay entrenadores con mucha experiencia que constituyen paradigmas de la profesión, máxime en un deporte con tantos resultados a lo largo de la historia. Pero asumimos el trabajo, siempre aprendiendo cada día de ellos y agradecidos por la oportunidad que nos han dado. Lo principal es que Cienfuegos siga en la cima”, comenta Ernesto Rey, quien entrena a los remeros de la categoría juvenil.

Por su parte, Jhonatan Acevedo es el técnico más joven de la Academia. “Salí de aquí como atleta hace apenas cuatro años, y ahora soy el entrenador del apartado Sub-13. La juventud me ayuda en parte, pues ellos me ven como uno más del grupo, me cuentan sus cosas, me piden consejos, nos hacemos maldades, aunque siempre con mucha disciplina. De verdad estoy contento con mi función acá”.

Silvio nos cuenta que estos entrenadores reciben una atención y seguimiento especiales. “Desde el punto de vista metodológico constantemente les damos tareas. Existe un vínculo estrecho entre todos, nos preguntan, los guiamos y orientamos, pero también escuchamos sus criterios, sin ningún tipo de recelos. Al fin y al cabo ellos nos relevarán algún día. Son el futuro y hay que prepararlos, para lograr la continuidad de nuestro deporte”.

Desde ya llega el aviso a Matanzas, el principal rival de los últimos años.

“Nosotros nos estamos adaptados a ser segundos, así que vamos a luchar y confiar en que las cosas salgan bien para volver al primer lugar”, expresa Ernesto.

“Trabajamos por estadísticas, y nuestros muchachos se están acercando a los tiempos que hemos establecido como metas. Restan algunos meses de preparación, por lo que lógicamente llegaremos a la competencia en óptima forma. Tenemos un gran reto, pero Matanzas también lo tiene, pues estamos convencidos de que este año lo destronamos”, anuncia Pumariega.

Lenier concluye con una sentencia: “El Rey recupera la corona”.

