El brutalismo: La nueva doctrina de la geopolítica estadounidense

Después del ataque contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, Donald Trump y su asesor de seguridad nacional Stephen Miller han redefinido la doctrina de Estados Unidos en materia de política exterior: imperialismo brutal.

1. En una reciente entrevista con el New York Times, Donald Trump dijo que no se sentía limitado por ninguna ley, norma, control o equilibrio internacionales.

“No necesito el derecho internacional”, afirmó.

Trump despreció las normas del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos contribuyó a establecer, y las calificó de “carga innecesaria”. “La fuerza nacional –enfatizó– y no los tratados, debe ser el factor decisivo en la geopolítica.”

2. Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en una entrevista reciente en CNN declaró: “El mundo real se rige por las ‘leyes de hierro’ de la fuerza y el poder, más que por protocolos internacionales. Vivimos en un mundo en el que puedes hablar todo lo que quieras sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, el mundo real, que se rige por la potencia, que se rige por la fuerza, que se rige por el poderío. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”.

(Tomado del perfil de Facebook del autor)

