El béisbol trae novedades

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 48 segundos

Desde hace par de semanas estábamos tras Guillermo Villegas Suárez, Jefe Técnico de la Liga Azucarera de Béisbol a nivel nacional, pues corrían rumores que para la próxima versión de la llamada “pelota dulce” vendría más de una novedad.

Y el encuentro se concretó, y no solo con Villegas, pues el metodólogo provincial Armando Riverol también acudió a la cita, para informar otros cambios que se verán en la venidera competición de las Pequeñas Ligas.

Según el Jefe Técnico de la Liga Azucarera, a partir de la competición de 2025 quedará establecido oficialmente que cada conjunto podrá contar con cinco peloteros de la Serie Nacional y otros cinco de la categoría Sub 23.

“La decisión está basada en la necesidad de brindar mayores posibilidades de juego a los peloteros, elemento indispensable para su desarrollo, en tiempos donde en verdad escasean los torneos. Muchos atletas no tienen prácticamente participación en la Serie Nacional, y en el caso de los menores de 23 no celebran su campeonato nacional desde hace varios años. Por eso hicimos la solicitud al Presidente de la Federación Cubana y Comisionado Nacional de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y lo aprobó”.

En el caso de Cienfuegos, el certamen volverá a contar con cuatro equipos, en representación de las empresas azucareras Ciudad Caracas, 14 de Julio, 5 de Septiembre y Antonio Sánchez. Volverá a jugarse por el sistema de todos contra todos, para que los dos primeros conjuntos disputen el banderín que ahora posee el “Ciudad Caracas”, pero pretendemos que sea a dos vueltas, o sea, con mayor cantidad de compromisos para cada plantel.

“También se maneja la posibilidad de que en las fases de play off, las series sean de siete al mejor de cuatro, y no de tres-dos como ha sido”, dijo.

El “permiso” para que jugadores de Serie Nacional y Sub 23 vistan las franelas de las mencionadas novenas hace pensar que los peloteros reales de los bateyes quedarían fuera, algo totalmente ilógico pues es la razón de ser de ese evento, aunque hace ya mucho que prima el “championismo”.

A nuestra inquietud, Villegas responde: “Cada equipo tiene que tener, obligatoriamente, diez jugadores propios del Central. Claro que no podemos privar a la Liga de su verdadera esencia. Además, se insiste en la recuperación de los terrenos de las empresas azucareras, pues hemos tenido que jugar en los estadios municipales, que se llenan, pero se pierde la fiesta para los pobladores de los asentamientos donde están enclavados los centrales.

“Muchos opinan que la Liga Azucarera ha perdido su encanto, y es cierto que todo el ambiente que generaba a su alrededor ha mermado, pero estamos enfrascados en su rescate, y ya se ven los frutos. Existe mucho compromiso por parte del MINAZ y del Inder para que la fiesta vuelva a estar completa”.

MANDY Y SUS PEQUEÑAS LIGAS

En el caso de Armando Riverol, también se aparece con detalles novedosos para el futuro de las Pequeñas Ligas, certamen que ha enamorado a millones de cubanos, por las excelentes demostraciones que los niños han protagonizado en los terrenos de juego. Incluso la transmisión televisiva de las últimas finales ha permitido que se sumen nuevos seguidores, ávidos de apreciar pelota de la buena.

Según Mandy, a partir de la venidera versión provincial se competirá por zonas, y a la final asistirán selecciones integradas por los mejores atletas de cada apartado.

“Así será en todas las provincias del país. En Cienfuegos utilizaremos las tradicionales zonas Mal Tiempo y Damují, que agrupan cada una a cuatro municipios, como mismo hacemos en otras competencias de béisbol en el territorio. La nueva manera de disputar el título ha traído su polémica, pues ya estábamos acostumbrados a que el equipo de un municipio determinado transitara por toda la cadena competitiva, e incluso representara a Cuba en la arena internacional. Pero se persigue concentrar más la calidad, y que el conjunto campeón sea una selección de lo mejor de la provincia.

“Ello también responde a que nuestro país está solicitando la sede para el evento internacional”, agrega el metodólogo.

Como mismo pretende la Liga Azucarera, la justa de las Pequeñas Ligas irá en busca de estirar más su calendario competitivo.

“Es lo que queremos y lo que necesitamos. En estas edades es imprescindible jugar y jugar, para que se vayan consolidando todos los elementos propios del deporte”.

Desde que lo conozco, Armando trabaja con los más pequeños. ¿Preferencia por esa categoría?

“Totalmente. Desde que me gradué me he dedicado a enseñar a los niños, y en eso llevo más de 40 años. Es una categoría preciosa, y reconforta mucho ver cómo esos muchachos que llegan sin saber ponerse ni un guante, van incorporando conocimientos y desarrollando habilidades. Es mi verdadera pasión. Te confieso que ahora en roles de metodólogo, me cuesta mucho no estar en el terreno con ellos. Simplemente adoro trabajar con los niños”.

Visitas: 1