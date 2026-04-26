El béisbol en Cienfuegos está vivo

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Guillermo Villegas Suárez ha dedicado su vida al deporte cienfueguero, en especial al béisbol, en todas sus modalidades.

Para el oriundo de Abreus, desde hace años responsable de la Liga Azucarera y más recientemente a cargo del Béisbol Five, llega ahora una importante responsabilidad, pues oficialmente ha sido designado como el nuevo Comisionado Provincial de la disciplina de las bolas y los strykes en la Perla del Sur.

“Ya llevaba un tiempo en funciones, debido a contratiempos enfrentados por anterior comisionado Jorge Raúl Pérez Chongo. Precisamente él me propuso para que el rol fuera definitivo, y lo acepté”.

Luego de un año de grandes resultados para Cienfuegos, ¿es un reto la nueva función?

“Siempre dirigir la pelota va a ser un reto enorme, porque la gente quiere más, y es algo lógico cuando se trata de un deporte que constituye historia y pasión para los cubanos. Pero ese mismo resultado del año anterior nos sirve como punto de partida para fortalecer el trabajo. Contamos con un grupo de profesionales muy entregados y comprometidos, y estamos seguros de que podemos seguir por ese camino del éxito”.

A pesar del mar de limitantes que enfrenta el país, la pelota en Cienfuegos no se ha mantenido inmóvil.

“El béisbol en Cienfuegos está más vivo que nunca, y eso se aprecia en un importante número de torneos y copas que se han organizado en diferentes municipios y localidades. Acaba de finalizar la Copa Martín Dihigo en Cruces, antes fue el evento en homenaje a Ronel Sardiñas en Aguada de Pasajeros. También San Fernando de Camarones organizó una justa increíble, y se está jugando en muchas partes de la provincia.

“En todos esos eventos han tomado parte los integrantes del equipo que tan dignamente nos representó en la última Serie Nacional, porque ese es uno de los principales objetivos: mantener en acción a las principales figuras ante el déficit de competición. Asimismo, han asistido glorias deportivas a cada uno de los torneos y en sentido general ha sido una fiesta para los habitantes de esos lugares”.

Los más pequeños se han sumado al accionar.

“Por supuesto, esa categoría pioneril está activa. Un ejemplo muy reconfortante es la copa que se lleva a cabo en Abreus, con equipos de la cabecera municipal y de varios asentamientos. Es algo que era habitual y hemos logrado rescatar.

“Ya realizamos un recorrido por todos los municipios, en busca de fortalecer el trabajo en la base, aunque claro que también velamos por el Alto Rendimiento”.

¿Se encuentra funcionando la Academia Provincial?

“Ante la incertidumbre de si habrá o no Serie Sub 23, algo que a estas alturas veo difícil, los atletas de la Academia se encuentran enrolados en los diferentes torneos mencionados anteriormente. Hemos decidido, de suspenderse definitivamente el ‘Sub 23’, que abra sus puertas cuando de inicio la preparación para la próxima Serie Nacional, aunque esos muchachos están identificados y a todos se les da el seguimiento necesario”.

Varios cienfuegueros reforzarán nóminas en la ya cercana Liga Élite. ¿Satisfacción?

“Es el premio a la actuación de los Elefantes en la pasada campaña, y creo que muchos otros pudieran estar en esos equipos, porque rendimiento tuvieron para ello. Esperamos que entre las altas y bajas de cada conjunto sean llamados otros, que están a la expectativa”.

¿El nuevo rol te alejará de la Liga Azucarera?

“Jamás. Siempre he dicho que la pelota azucarera me ha convertido en el hombre que soy, y desde mi actual puesto ayudaré en todo lo que haga falta. Por cierto, la nueva versión tendrá novedades. Serán cinco equipos, pero el ‘Ciudad Caracas’, actual monarca, estará sembrado en la final, o sea, solo jugará en la discusión del título”

¿Cuáles son los propósitos de Villegas al frente de la Comisión?

“Mantener la línea de trabajo, y lógicamente, ir por resultados superiores. La gente quiere más y esa es nuestra meta”.

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