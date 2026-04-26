Economía y enfrentamiento al delito en la mira durante pleno del Partido en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

Un análisis sobre cómo marcha en la provincia la implementación de los acuerdos derivados del XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) centró el debate durante el Pleno del Comité Provincial de la organización en Cienfuegos.

Presidido por Armando Carranza Valladares, su primer secretario en el territorio, el encuentro permitió revisar el cumplimiento de los compromisos, el aseguramiento político a los programas económicos, la dimensión político ideológica, así como las acciones llevadas a cabo aquí como parte del enfrentamiento al delito y las manifestaciones de corrupción.

Según afloró en la cita, uno de los puntos clave en la labor político ideológica radica en el crecimiento del número de militantes y de organizaciones de base, sin olvidar el combate en las redes sociales.

Al abordar lo referente al aseguramiento político a los objetivos económicos, Fernando Santana Cruz, funcionario de la organización, hizo énfasis en la necesidad de mejorar la distribución de la leche, de consolidar los polos productivos, pues solo se siembra el 70 por ciento de las áreas cultivables, de buscar alternativas y hacer un mayor esfuerzo para cumplir los planes en cultivos importantes como el frijol y el arroz popular.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, insistió en la urgencia de consolidar las asociaciones económicas, fomentar los esquemas cerrados propios, así como las asociaciones con el sector no estatal.

Dentro de la dimensión político ideológica, uno de los principales retos, quedó claro, reside en el perfeccionamiento de la vida interna de la organización. A tenor con esa idea, Yadira Pérez Negrín y Viviana de la Concepción García Escudero, primeras secretarias del PCC en los municipios de Cienfuegos y Palmira, respectivamente, compartieron las iniciativas desarrolladas en sus territorios en aras de afianzar la labor partidista y conducir así a mejores resultados en el orden económico y social.

Otro asunto crucial durante la reunión fue lo relacionado con el enfrentamiento al delito y las manifestaciones de corrupción. Sobre este particular, el miembro del Buró Provincial Serguei Martín Guerra subrayó el imperativo de una participación activa y consciente de todos los trabajadores en el control interno de sus centros.

De igual forma, llamó a un mayor desempeño de los colectivos y de las organizaciones de masas en la vigilancia popular, la guardia obrera, las guardias de recorrido en el sector campesino, todo ello con el objetivo de frenar las acciones delictivas. Este combate, subrayó, no es tarea solamente de las fuerzas de orden, sino que involucra a todos los factores.

Dedicado al legado de Fidel Castro a las nuevas generaciones, el Pleno de la organización partidista en Cienfuegos sentó pautas para un mejor funcionamiento de la organización y resultados superiores del territorio en la esfera económica y social.

Visitas: 3