EEUU impondrá un arancel global de 10 % sobre las tarifas ya existentes, anuncia Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que avalará la colocación de un gravamen adicional a los aranceles internacionales.
“Voy a firmar una orden ejecutiva para imponer un arancel global de 10 % por encima de [las tarifas] que ya se están cobrando”, resaltó en su conferencia de prensa.
Añadió que los gravámenes en seguridad nacional seguirán en vigor, a pesar del fallo de la Corte Suprema estadounidense. De igual modo, insistió en que su Administración seguirá buscando combatir las prácticas injustas de comercio.
Más temprano, la Corte Suprema de EEUU determinó que Trump no está autorizado a imponer aranceles globales.
Estos son otros puntos relevantes de la rueda de prensa de Trump sobre el fallo de la Corte de EEUU:
- Estimó que el nuevo arancel global de 10 % estará vigente durante un corto periodo.
- Consideró que la decisión jurídica le llevará a tomar “una dirección más firme” en materia comercial.
- Aseveró que las tarifas anunciadas antes del 20 de febrero seguirán en pie, a pesar de lo anunciado por la Corte.
- Resaltó que este fallo refuerza la capacidad del mandatario para regular el comercio.
- Dijo que la Corte Suprema estaría influenciada por “intereses externos”.
- Señaló que se “podría litigar” la devolución de los ingresos por aranceles.
