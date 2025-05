Economía y sociedad, temas vitales del Pleno provincial del PCC en Cienfuegos

Compartir en

Este miércoles, en víspera del 1ro de mayo, Día Mundial del Proletariado, se realizó el pleno del Comité Provincial del Partido Comunista (PCC) en Cienfuegos, encabezado por su primer Secretario, Armando Carranza Valladares, y la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, quienes moderaron parte del encuentro junto a más de 45 compañeros y funcionarios de la administración en el municipio cabecera y del resto de los territorios.

El primer Secretario dio lectura al orden del día y dirigió los tres momentos del debate, en primer lugar, lo referido al análisis de los resultados en las proyecciones de gobierno, las cuales dan cabida a los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, el proceso de perfeccionamiento del comercio interior y una mirada crítica al cumplimiento del plan político comunicacional para la prevención y enfrentamiento de los delitos, la corrupción e ilegalidades.

Se socializó el informe de los Acuerdos (106, 107, 108 y 109), que, en palabras de Carranza Valladares, fueron explicados con holgura, junto al riguroso proceso de su puesta en práctica en cada uno de los burós municipales del Partido y gobiernos locales.

Entre los aspectos positivos resaltados en el documento, se encontraron las cifras de las ventas netas logradas en la provincia, que rebasan los 9 mil 766 millones 956 mil pesos, representando un 71,1 por ciento (%) del cumplimiento general. No obstante, nueve entidades cerraron con pérdidas, destacándose las empresas agroindustriales vinculadas a la producción azucarera (Ciudad Caracas, Antonio Sánchez y 14 de Julio), más las Empresas del Cemento, Pienso, Porcino, la Avícola, entre otras. Sin embargo, logran utilidades unas 30 entidades de la provincia por encima del 150 %.

Otros rasgos apuntados por Marisel González, funcionaria del PCC acá, que no figuran entre lo mejor de Cienfuegos, está el hecho de que la provincia cierra el período con un preocupante déficit presupuestario, donde solo exhiben resultados superavitarios tres municipios: Aguada de Pasajeros, Rodas y la cabecera.

La miembro del Comité resaltó la importancia de disminuir el déficit fiscal a partir de la captación de nuevos ingresos y llevar a buen término la apertura de las cuentas fiscales en el sector cuentapropista y el agrícola, entre otros aspectos medulares que incumben a factores económicos ubicados hoy a la zaga.

De acuerdo con Mayté Yera Santana, secretaria general de la CTC aquí, en sazón, “fue realizado un análisis profundo partir de las dificultades y deficiencias, de aquello que sabemos no nos salió bien en los principales colectivos empresariales. Realmente este año el proceso no ocurrió como estamos acostumbrados a organizarlo; hubo que suspender o posponer calendarios, afectando una amplia lista de insatisfacciones que no pudieron ventilarse en dichas entidades”, dijo.

Alexander Brito, presidente de la Asociación de Economistas de Cuba (Anec), enfatizó el hecho de concentrarse en el acopio de ingresos, si lo que se desea es lograr una provincia superavitaria. “La reducción de los gastos es esencial, y la exigencia permanente a todas esas empresas y unidades presupuestadas a que cumplan con sus indicadores.

“Un rol preponderante en ello tiene el acompañamiento desde la base; hay que hacer mención obligada a las plenarias de la economía que se celebran en cada territorio”, señaló.

En otra parte del análisis, se exhortó a fortalecer las estructuras de las unidades empresariales de base (UEB), y la priorización que debe tener el aseguramiento para la circulación mercantil minorista, la cual mostró un crecimiento con respecto al plan total, según trascendió durante los debates. Así pues, si en 2024 Cienfuegos cerraba en este apartado con un 82,5 por ciento, donde solo Palmira registró pérdidas, al concluir el tercer trimestre de 2025 se sobrecumplió al 112, 2 % sin detectarse pérdidas.

Durante el último punto colegiado en el Pleno, varios funcionarios municipales tomaron la palabra y actualizaron cómo se ejecuta la prevención ante los delitos y las ilegalidades en diferentes ámbitos, sumando las indisciplinas sociales, que, según trascendió, alcanzan cotas preocupantes en zonas que antes no se habían reportado, como en el caso de la ciudad se Cienfuegos, Cumanayagua y Rodas, que muestran los mayores indicadores.

Carranza Valladares, en su alocución, enumeró un grupo de acciones concretas para resolver estas y otras problemáticas, donde tienen que intervenir todos los factores, no solo el Partido y el gobierno, sino también las organizaciones sociales y políticas como la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Minint o la Policía Nacional Revolucionaria, más los jefes de núcleo zonales de aquellos territorios con elevadas incidencias.

