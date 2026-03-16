Díaz-Canel agradece a López Obrador y al pueblo mexicano por su solidaridad incondicional hacia Cuba

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En un acto de gratitud y reconocimiento, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su profundo agradecimiento al Expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al pueblo de México por su constante apoyo en tiempos de dificultad.

A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel destacó la importancia de la solidaridad mexicana en medio del asedio que enfrenta la Isla caribeña.

«Gracias, querido hermano Andrés Manuel López Obrador. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad», sostuvo el Presidente cubano en su mensaje.

Por su parte, López Obrador se pronunció en defensa de Cuba, manifestando su dolor ante las agresiones que sufre la nación cubana por su compromiso con la libertad y la soberanía.

En su post en la misma red social digital, el exmandatario mexicano recordó las palabras del general Lázaro Cárdenas en momentos críticos: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra».

Además, el expresidente mexicano lanzó un llamado a la acción solidaria, invitando a la población a contribuir a la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada por ciudadanos, escritores y periodistas para recaudar fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para el pueblo cubano. «¡Que cada quien aporte lo que pueda!», concluyó López Obrador.

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Este intercambio de mensajes entre los líderes de Cuba y México resalta no solo la fortaleza de la amistad entre ambas naciones, sino también la importancia de la cooperación y la solidaridad en tiempos de adversidad.

En un contexto internacional complejo, la unidad entre los pueblos latinoamericanos se reafirma como una herramienta fundamental para enfrentar las dificultades que amenazan su bienestar y soberanía.

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