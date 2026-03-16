Parque Solar de La Moza en Villa Clara ya aporta energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional

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En medio de un contexto de severas limitaciones energéticas y el recrudecimiento del bloqueo económico, Cuba da otro paso firme hacia la soberanía eléctrica.

El Parque Solar Fotovoltaico La Moza, ubicado en el municipio montañoso de Manicaragua, ya opera conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), inyectando 21.8 megavatios (MW) de energía limpia y renovable.

La Empresa de Fuentes Renovables de Energía Manicaragua, como inversionista principal, y la Unidad Básica Obras Varias de la Empresa Constructora Militar número tres Villa Clara, asumieron la obra a finales de septiembre. Hoy, las brigadas especializadas trabajan en los detalles finales para declararla concluida.

️Según Aurelio Peraza González, ejecutor de obra, en la parte constructiva se labora en accesos a los inversores, colocación de barandas, carpintería y pisos de garitas, pintura y sistema de señalización. Quedan pendientes la fundición de pilotes contra huracanes y drenajes.

En la parte tecnológica, el ingeniero Yunier Argüelles Domínguez explicó que se realiza la colocación de rabizas y componentes de conexión a tierra como protección del sistema.

La línea eléctrica que conecta el parque con la subestación La Moza de 110 Kilovoltios ya está lista y fue probada por la Empresa Eléctrica.

Con 7 inversores y un total de 42 588 paneles, la capacidad de potencia del parque es de 21.8 MW.

Una vez concluidos los detalles constructivos y tecnológicos, y en espera de la asistencia técnica china, se procederá al arranque y sincronización definitiva al SEN, proceso que requerirá una etapa de prueba y asimilación de la tecnología.

Antes de finalizar marzo, desde el municipio montañoso villaclareño se aportarán 21.8 MW de los 100 MW en energía fotovoltaica previstos en el país, según declaración del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en su reciente comparecencia ante la prensa.

Esta conexión llega en un momento crítico: Washington mantiene restricciones severas sobre el acceso de Cuba a combustibles fósiles, financiamiento y tecnología. La apuesta por las renovables no es solo ambiental: es una necesidad de seguridad nacional.

Con este nuevo coloso energético, Cuba suma capacidad instalada solar que reduce la dependencia de generación térmica costosa y contaminante. Cada MW renovable instalado es un respiro para la economía y un paso hacia la estabilidad del SEN.

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