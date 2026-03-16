Caída total del Sistema Electroenergético Nacional, informa la UNE

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La Unión Eléctrica informó a través de su canal de WhatsApp que ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional. “Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”.

La propia entidad comentó en la red social Facebook que no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN.

15:34 – Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio

La Unión Eléctrica informa que Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio.

15:29 – Comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios

Comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 16, 2026

Con información de Cubadebate y redes sociales

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