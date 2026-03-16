lunes, marzo 16, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Caída total del Sistema Electroenergético Nacional, informa la UNE

5 de Septiembre 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 23 segundos

La Unión Eléctrica informó a través de su canal de WhatsApp que ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional. “Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”.

La propia entidad comentó en la red social Facebook que no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN.

15:34 – Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio

La Unión Eléctrica informa que Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio.

15:29 – Comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios

Con información de Cubadebate y redes sociales

Visitas: 11

5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *