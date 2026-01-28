Desde Zimbabwe homenaje a Martí y compromiso con la Patria

Sus versos sencillos, flores blancas y la vigencia de su pensamiento independentista frente a vientos imperiales y de agresión, convocaron a decenas de personalidades, solidarios y cubanos a la sede diplomática de la nación caribeña en Harare, encabezados por la Embajadora Susellys Pérez Mesa.

El miembro del Buró Político de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico y director de la Escuela Chitepo de Ideología, Ishmael Mada, asistió a la velada, con la presencia de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, así como Embajadores y diplomáticos de más de 10 países.

Para los cubanos hoy es un día patriótico, se cumple el aniversario 173 del Héroe Nacional, cuyo pensamiento urge recordar, sobre todo sus ideales de amor a la patria, el antiimperialismo, dignidad y grandeza humana, enfatizó Pérez Mesa.

Tras recordar su papel en la lucha necesaria, básicamente desde Estados Unidos, lo que describió como vivir en el monstruo y conocer sus entrañas, la Embajadora ponderó la convicción martiana de que “Patria es Humanidad” cuando las amenazas y sirenas del peligro rondan sobre muchos lugares de este, nuestro único planeta”.

Cuánta vigencia precisamente en estos tiempos en que el vecino imperial del norte –enfatizó- anuncia públicamente sus intenciones de revivir tristes políticas del pasado como la infame Doctrina Monroe.

La Embajadora recordó la muerte de 32 valerosos hijos en cumplimiento del deber en Venezuela, cuando la hermana nación fue víctima del ataque imperialista y fascista de Estados Unidos.

Los cubanos, como Martí, llevamos un gen de solidaridad, de antiimperialismo, de justicia, de valor, que no puede olvidarse fácilmente. Demandamos el fin del bloqueo y reafirmamos que nuestra independencia no es negociable y la defenderemos -sentenció- con el coraje que nos caracteriza.

Asimismo, unas palabras a los connacionales en el exterior, en su necesario apoyo a la Patria y apeló al respaldo de la comunidad internacional ante los peligros que ciernen contra su país.

El Dr Norbert Hosho, Presidente del Fondo Antisanciones de Zimbabwe, aseguró que el Martí no fue solo un luchador por la independencia de Cuba, sino un defensor de la dignidad, la soberanía y a unidad de todos los pueblos oprimidos.

Lo reconocemos como un hermano en la familia de la lucha por la liberación de África del colonialismo y frente a las sanciones ilegales impuestas a nuestras naciones.

Mientras tanto, Ernest Ngoma, Secretario General de la Asociación de Solidaridad Zimbabwe-Cuba, destacó la vida y obra de “más universal de los cubanos”, ratificó el apoyo desde el agradecimiento eterno de miles de zimbabwenses como él, graduados en el país antillano.

Miembros de la XIV Brigada Médica en Zimbabwe recitaron fragmentos de los Versos sencillos del Apóstol y un momento conmovedor marcó el final del homenaje con niños de una escuela primaria que depositaron flores blancas ante el busto de Martí en la Embajada.