Casa de las Américas de Cuba anuncia nuevo ciclo de posgrados

Casa de las Américas de La Habana mantiene abierta hoy la convocatoria al ciclo de conferencias internacionales Caminos de la descolonización: pensamiento, arte y acción cultural, previsto entre febrero y diciembre de 2026.

El programa, organizado como parte de los cursos de posgrado de la institución, reunirá a reconocidos intelectuales y especialistas de la región para debatir sobre los desafíos de la colonización cultural y las alternativas desde América Latina y el Caribe.

La primera conferencia, titulada Razones y objetivos de un Programa Nacional para enfrentar la colonización cultural, estará a cargo del presidente de la institución, Abel Prieto, el próximo 3 de febrero. Posteriormente, Jorge Fornet intervendrá el 3 de marzo con el tema La descolonización a debate. La Casa de las Américas como eje de reflexiones y propuestas.

El ciclo incluye además ponencias de Vivian Martínez Tabares, María Elena Vinueza, Silvia Llanes, Camila Valdés León, Zuleica Romay, Jaime Gómez Triana, Fernando Rojas y Antonio Aja, quienes abordarán la descolonización desde perspectivas teatrales, musicales, artísticas, caribeñas, afroamericanas e indígenas.

Los interesados deberán enviar su inscripción a los correos institucionales y adjuntar la documentación requerida para acceder a créditos académicos, disponible en sus redes sociales.

