Casa de las Américas de Cuba anuncia nuevo ciclo de posgrados

El programa, organizado como parte de los cursos de posgrado de la institución, reunirá a reconocidos intelectuales y especialistas de la región para debatir sobre los desafíos de la colonización cultural y las alternativas desde América Latina y el Caribe.

La primera conferencia, titulada Razones y objetivos de un Programa Nacional para enfrentar la colonización cultural, estará a cargo del presidente de la institución, Abel Prieto, el próximo 3 de febrero. Posteriormente, Jorge Fornet intervendrá el 3 de marzo con el tema La descolonización a debate. La Casa de las Américas como eje de reflexiones y propuestas.

El ciclo incluye además ponencias de Vivian Martínez Tabares, María Elena Vinueza, Silvia Llanes, Camila Valdés León, Zuleica Romay, Jaime Gómez Triana, Fernando Rojas y Antonio Aja, quienes abordarán la descolonización desde perspectivas teatrales, musicales, artísticas, caribeñas, afroamericanas e indígenas.

Los interesados deberán enviar su inscripción a los correos institucionales y adjuntar la documentación requerida para acceder a créditos académicos, disponible en sus redes sociales.