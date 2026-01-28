En Cienfuegos, los pioneros reafirman el legado de Martí

Compartir en

Es la mañana del 28 de enero y apenas calienta el sol. Sin embargo, en la ciudad de Cienfuegos, como en el resto del país, se percibía un ambiente cálido, cuando al compás del entusiasmo infantil se celebró el aniversario 173 del natalicio de José Martí, Héroe Nacional de Cuba. Lo hicieron con un emotivo desfile pioneril que reunió a alumnos, maestros y familiares en un homenaje vibrante y lleno de significado.

Este evento, que se ha convertido en una tradición, no solo conmemora la vida y obra del Martí, sino que también fomenta los valores de patriotismo y unidad entre las nuevas generaciones.

Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad se llenó de color y alegría. Los pioneros, ataviados con sus uniformes y portando banderas y consignas, se congregaron para rendir tributo al Héroe Nacional. En ese contexto, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, destacó la relevancia del pensamiento martiano en la formación de los jóvenes cubanos y cómo esta celebración adquiere mayor connotación en el año del centenario del líder histórico de la Revolución.

El desfile se convirtió en un llamado a seguir el ejemplo de lucha y amor por la patria del Maestro. Este acto no solo simbolizó el respeto hacia su vida y obra, sino que también reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con los ideales martianos y el futuro de Cuba. Así, demostró una vez más que el legado del Apóstol sigue vivo, inspirando a todos a construir una nación mejor.

