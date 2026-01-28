miércoles, enero 28, 2026
Díaz-Canel reafirma que Cuba avanzará por encima de las amenazas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy la decisión de avanzar por encima de las amenazas contra su país, inspirados en el Héroe Nacional José Martí y el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En ocasión este 28 de enero del cumpleaños 173 del Apóstol y luego de encabezar anoche el desfile por la efemérides, en el año del centenario también del natalicio de Fidel Castro, el mandatario cubano plasmó en X que “las antorchas del Centenario de #Martí y las del Centenario de #Fidel dan calor y luz a la batalla por conquistar toda la justicia”. Díaz-Canel, declaró con firmeza que “no van a detenernos”, respondiendo así a la decisión de avanzar a pesar de los tiempos difíciles y “la brutalidad de las amenazas contra #Cuba”, añadió.

En la publicación, el jefe de Estado afirmó que “ese reto y nuestra juventud nos dan mucha fuerza”.

La víspera, el presidente de la nación caribeña, junto a las máximas autoridades del Partido Comunista y el Gobierno de la isla, acompañó a miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, en la caminata nocturna que partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana.

La tradición surgió en la medianoche del 27 de enero de 1953, cuando la Generación del Centenario, encabezada por el joven Fidel Castro, conmemoró el centenario del natalicio del Apóstol, en un acto que precedió al asalto al Cuartel Moncada.

