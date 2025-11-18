Desarrollarán en Cienfuegos Jornada por el Día del Constructor

Compartir en

El sector de la Construcción desarrollará la Jornada por el Día del Constructor del 17 de noviembre al 9 de diciembre. Las actividades serán motivadas por el Aniversario 67 de la Revolución y el 87 de la creación de la CTC.

En conferencia de prensa dieron a conocer que las actividades buscan honrar la trayectoria heroica de Fidel Castro, a quién conocen dentro del gremio como el Constructor Mayor y al mártir del sector Armando Mestre Martínez.

La jornada tiene como ejes principales destacar el valor del trabajo, sus paradigmas y rol en la educación de las nuevas generaciones de constructores; impulsar, comprometer y destacar a los constructores e hidráulicos en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución; resaltar los hechos fechas y personalidades de la historia del movimiento sindical y las tradiciones obreras, patrióticas y revolucionarias de los trabajadores cubanos.

Los trabajadores hidráulicos y de la construcción implementan acciones desde sus centros de trabajo para cumplir con los planes económicos y docentes, a pesar de las reservas productivas con las que cuentan.

La jornada servirá para destacar la participación del movimiento sindical cubano en las luchas por la verdadera independencia y las conquistas de la Revolución.

Entre las actividades a realizar se encuentran la realización de trabajos voluntarios durante los fines de semana por los trabajadores para impulsar la construcción de viviendas y producción de alimentos; intercambio con jubilados y fundadores del sector, así como encuentros con los jóvenes constructores para lograr mayor unión entre los trabajadores; desarrollo de matutinos especiales en los centros de trabajo para profundizar en la vida y trayectoria revolucionaria de Armando Mestre Martínez. También realizarán encuentros con dirigentes del sector, trabajadores destacados y maestros de oficios.

