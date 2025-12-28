Delcy Rodríguez: Venezuela responde a amenazas de EE.UU. con producción alimentaria local

Compartir en

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que el país ha respondido al asedio y las amenazas del gobierno de Estados Unidos con un despliegue sin precedentes de producción y distribución alimentaria interna.

Rodríguez encabezó un recorrido por diferentes puntos deldespliegue del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en la parroquia El Valle de Caracas, y destacó los avances del modelo comunal como pilar de la defensa soberana, expresados en las 158 mil toneladas de alimentos que fueron distribuidos en todo el país durante las últimas semanas del año 2025.

Rodríguez señaló que, mientras Estados Unidos exhibe uno de los mayores despliegues militares en el sur del Caribe en décadas —que incluye al portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo—, Venezuela ha desplegado “lo que verdaderamente nunca se había visto”: una operación logística alimentaria de alcance nacional.

En las últimas cinco semanas del año, explicó, se distribuyeron 158 mil toneladas de alimentos en todo el territorio nacional, beneficiando a cinco millones de familias. Este esfuerzo, subrayó, ha sido posible gracias a la organización del Poder Popular y la articulación de las fuerzas productivas comunales, que han garantizado estabilidad y abastecimiento en medio del “bloqueo naval” impuesto por Washington.

La vicepresidenta afirmó que frente a las presiones ejercidas por la Administración de Trump, la respuesta soberana de Venezuela debe centrarse en la autosuficiencia y la unión productiva desde las bases.

“Tenemos que blindar, frente a las amenazas y agresiones del gobierno actual de los EE.UU., la respuesta de Venezuela debe ser la unión productiva”, afirmó durante su recorrido por las unidades de producción comunal.

El Estado de Yaracuy rompió récord en estas navidades: la ciudad de Cocorote protagonizó la mayor cena del mundo, con 7.000 personas congregadas. Esta iniciativa fue posible gracias al esfuerzo de más de 150 voluntarios y las Cocineras de la Patria, quienes trabajaron desde la madrugada para garantizar el éxito de la jornada comunitaria. Foto: Venezuela News.

Además, Rodríguez destacó que el país suramericano avanza en crecimiento económico, “liderando el crecimiento económico en nuestra región a pesar del acoso económico, financiero, comercial, a pesar del bloqueo contra nuestra patria”.

El Gobierno de Venezuela y las grandes marchas populares en su apoyo reflejan que este impulso expresa la determinación a ser libres en todos los sectores de la economía, y la firme convicción de que nada pueda doblegar el sentimiento de independencia del pueblo venezolano.

Al respecto, llamó a la cohesión nacional y al fortalecimiento del aparato económico popular como estrategia clave para romper el cerco impuesto por Washington y construir un 2026 orientado hacia la prosperidad. “El modelo de comunas productivas es fundamental para garantizar la estabilidad económica del país”, concluyó.

Además, la vicepresidenta ejecutiva venezolana informó que Venezuela construye un mapa productivo rumbo al primer Encuentro de Economía Comunal en 2026, y explicó que este proyecto busca interconectar las capacidades locales de cada estado para fortalecer la soberanía nacional.

De acuerdo con su anuncio, el objetivo es consolidar circuitos económicos que operen de forma integrada, como parte del «gran modelo de la economía de la independencia» con el que Venezuela asegurará que el 2026 sea tan beneficioso como los resultados que han obtenido al cierre de 2025.

