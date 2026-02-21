Defensa de la soberanía: deber sagrado en Cienfuegos

Compartir en

Con la presencia del Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell, la provincia de Cienfuegos desarrolló este viernes el Día Nacional de la Defensa, evento que permitió poner en práctica la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo.

Entre las principales actividades realizadas sobresalió un ejercicio defensivo territorial en la zona de defensa del reparto de Pastorita, ubicado en la capital provincial. Allí, los participantes lograron la cohesión del trabajo de los diferentes grupos y subgrupos que intervienen en la protección de la localidad.

Durante la jornada, las unidades regulares de la Región Militar Cienfuegos, las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa materializaron sobre el terreno los fundamentos de la estrategia defensiva cubana y demostraron así preparación y disposición combativa.

A las actividades programadas asistieron además, Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, junto a los jefes de las Regiones Militares que conforman el Ejército Central.

Por otra parte, estudiantes y profesores de la Universidad de Cienfuegos ejercitaron el empleo del armamento, el manejo de minas y explosivos, y en acciones tácticas para enfrentar una posible agresión del enemigo. De esta forma reafirmaron el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la Patria.

