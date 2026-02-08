Dedica La Jornada portada a Cuba frente al asedio de EEUU

Compartir en

El reconocido diario mexicano La Jornada dedica su portada hoy a la resistencia del pueblo cubano y las denuncias del gobierno de la isla y su población frente al asedio energético impuesto por Estados Unidos.

Con el titular “Llama (Miguel) Díaz-Canel a impedir ‘el crimen’ en curso contra Cuba”, el medio de comunicación alude a una reciente comparecencia ante la prensa del mandatario de la nación caribeña.

“La comunidad internacional tiene que definir si va a permitir que un crimen como este, que se ejerce hoy contra Cuba, que se puede ejercer contra cualquier otra nación en el mundo, es lo que vamos a tener como futuro para la humanidad”, afirmó el presidente.

“O si realmente definimos –agregó- que lo que hay que hacer es encabezar una lucha por la solidaridad, por la cooperación, por la soberanía, por el multilateralismo y por el respeto a los derechos de todos en el mundo”.

El gobernante norteamericano, Donald Trump, rubricó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la Isla.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La Jornada también refleja un mensaje del canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, publicado ayer en la red social X.

Lo que define la actitud del gobierno de EEUU hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar”, subrayó.

“No es el ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado de ayuda material para un grupo de personas con propósitos políticos, groseramente oportunistas”, añadió.

En otro artículo en páginas interiores, el periódico aborda la resistencia en especial de las mujeres en la mayor de las Antillas y comparte entrevistas a cubanas como prueba de que en la nación caribeña “sobra la dignidad, fuerza, lucha y valentía ante otro embate de Estados Unidos”.

La Jornada difunde, asimismo, un mensaje también en X del embajador de La Habana en esta capital, Eugenio Martínez, en el cual agradece la solidaridad de México con el pueblo de la isla y la disposición sincera a ayudar al país en este difícil momento.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos como el gobernante Morena o el del Trabajo, se han pronunciado en respaldo a la nación antillana frente al asedio energético de Estados Unidos, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba conformada por alimentos y otros insumos a más tardar mañana, mientras continúan los trabajos diplomáticos para suministrar crudo.

