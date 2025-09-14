Cumbre en Brasil condena agresiones de EEUU a Venezuela e Irán

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

Una cumbre antimperialista en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, condena las agresiones de EE.UU. contra Venezuela, Irán, Cuba, Palestina y otras naciones.

Por iniciativa y convocatoria del Frente de Lucha contra el Imperialismo de Brasil se celebró el sábado una importante reunión en la Academia de Ciencias de São Paulo con una amplia asistencia de representantes de más de 50 partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) de países como Brasil, Venezuela, Chile y Cuba.

Bajo el lema “Solidaridad internacional contra el imperialismo y por la soberanía de las naciones”, la asamblea comenzó con un homenaje a los “mártires iraníes” de la guerra impuesta por Israel contra Irán del pasado junio. Luego, condenó las políticas agresivas y las sanciones unilaterales contra Irán, Venezuela, Yemen y Cuba, además de expresar su apoyo a la lucha de los pueblos de Palestina y Líbano.

En su declaración final, los participantes enfatizaron principios como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la lucha contra la hegemonía de las grandes potencias.

“Las sanciones crueles contra Irán y Venezuela son un crimen contra la humanidad y declaramos nuestra profunda solidaridad con los pueblos y gobiernos de estos países” resalta la nota.

Asimismo, señalaron que defender la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación israelí es un “deber revolucionario y humano” para todas las fuerzas de liberación del mundo.

Los representantes presentes consideraron que las políticas de Estados Unidos y sus aliados son la principal causa de inestabilidad en la región de Asia Occidental y América Latina, y exigieron “el fin inmediato del injusto bloqueo contra Cuba y Venezuela”.

Este encuentro fue elogiado por los participantes como un símbolo de la solidaridad del Sur Global y un fortalecimiento de la unión entre los movimientos antimperialistas de los continentes americano y asiático.