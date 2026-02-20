Cuba se reorganiza para garantizar la vitalidad de sus servicios

Ante ese escenario adverso el país adoptó un conjunto de acciones para garantizar la vitalidad de sus servicios esenciales, pero sin renunciar al desarrollo, medidas que requieren el esfuerzo de todos, según informara el vice primer ministro, y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva.

El combustible se destinará a la protección de los servicios esenciales de la población y a las actividades económicas imprescindibles; se sostendrá la generación eléctrica con la producción nacional de crudo, gas acompañante y el empleo de las fuentes renovables de energía, informó el vice primer ministro en el programa televisivo Mesa Redonda.

Pérez-Oliva subrayó que se protegerá el funcionamiento de las fuentes de abasto de agua, la atención a las urgencias médicas, la salud Materno Infantil y el Programa de Cáncer y, en lo posible, las actividades dirigidas a la obtención de ingresos en divisas necesarios para el desarrollo económico y social del país.

Sobre los territorios, precisó que deberán utilizar los recursos endógenos para la producción de alimentos y el empleo de fuentes renovables de energía, y acotó que se aseguran las actividades de preparación para la defensa y el orden interior.

Al referirse al sistema electroenergético, acotó que se continuará con el desarrollo del programa de instalación de parques solares fotovoltaicos, así como la ejecución de todas las inversiones que garantizarán la sostenibilidad energética sin depender de la importación de combustible.

Tales decisiones tienen el componente de continuar con el desarrollo y el crecimiento de la producción nacional de petróleo, un crudo pesado utilizado para generar electricidad. Al cierre de 2025 se revirtió la tendencia de decrecimiento y se logró un modesto avance en su extracción, enfatizó el vice primer ministro.

Añadió que como novedad se ampliaron los incentivos para las fuentes renovables y, por primera vez, se permite la venta de electricidad directamente a terceros, no solo a la Unión Eléctrica.

OTRAS ACCIONES

El reajuste socioeconómico del país también requiere acciones enfocadas al ahorro como la ejecución de las actividades administrativas de lunes a jueves, y otras enunciadas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, quien refirió que las medidas salariales y laborales se ejecutarán en correspondencia con la legislación.

Para ello, se fortalecen modalidades relacionadas con el teletrabajo y el trabajo a distancia. Respecto a la continuidad del proceso docente educativo, la ministra de Educación, Naima Trujillo, explicó que la estrategia se construye desde el diálogo permanente con los actores de la comunidad educativa, unido al rol protagónico de las familias, cuyas adaptaciones dependerán “de las características específicas de la ruralidad, del tipo de escuela y de su contexto”.

Mientras, la Educación Superior marcha hacia la semipresencialidad, según expresó el titular la cartera, Walter Baluja. “La educación superior debe adaptar su sistema de trabajo a nuevas modalidades”, una transformación que se concreta en “un paso a la semipresencialidad, desarrollado de acuerdo a las condiciones de cada territorio”.

En cuanto al presupuesto estatal el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, notificó el reordenamiento y rediseño de los niveles de actividad, sin afectar la garantía de los servicios a la población.

Esta cuestión, a juicio de Regueiro, exige una revisión permanente de la racionalidad del gasto, del ahorro y de la postergación de desembolsos prescindibles, así como la reorientación de financiamientos hacia actividades productivas estratégicas.

Regueiro reconoció que sostener tal nivel de protección social implica esfuerzos adicionales y exige reforzar los mecanismos de control del gasto público, la disciplina tributaria, el control de precios y la participación popular.

Por otra parte, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, explicó que las acciones implementadas por el sistema bancario financiero pretenden mantener la vitalidad de sus servicios, y garantizar el orden y el respaldo a las actividades más importantes para la vida del país con prioridad en las transacciones de la población.

Entre ellas, enumeró el incremento de la autosuficiencia energética con paneles fotovoltaicos y ajustes de los horarios en oficinas sin soportes energéticos alternativos; el acceso a extracciones, transferencias, remesas, cobros, jubilaciones y pago de salarios, y el incremento del uso de los canales digitales de pago.

Sobre los servicios del mercado cambiario, Delgado aseguró que continúa el acceso a compras y ventas de divisas a través de las Casas de Cambio (Cadeca) y sucursales bancarias.

Además, se priorizan los pagos internacionales, los mecanismos de asignación de divisas a actividades prioritarias como la importación de combustibles, medicamentos, alimentos y materias primas para la producción nacional que sustituyan importaciones o generen exportaciones.

A criterio de la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, el actual escenario transforma las dificultades en una oportunidad para fortalecer los servicios, avanzar en la transformación digital, la preservación de servicios de telecomunicaciones, informáticos y postales, apoyados en la agenda digital y en la estrategia nacional de inteligencia artificial.

En cuanto a la conectividad considerada como pilar esencial, Arevich comentó que se impulsan programas de apoyo para optimizar recursos y garantizar continuidad. El reto es grande: sostener un sistema dependiente de la energía que abarca telecomunicaciones, radiocomunicaciones y el sector postal.

De ahí, los avances en la sustitución de baterías en la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa), en proyectos estratégicos de energía renovable, y otros planes más complejos para radio y televisión, así como el impulso al empleo de aplicaciones como Transfermóvil, Enzona, Picta, Todus, Apklis y Ticket.

Asimismo están las acciones sanitarias adoptadas por el Ministerio de Salud Pública -anunciadas por Pérez-Oliva-; el titular la cartera, José Ángel Portal, aseguró ninguna de esas medidas tiene el propósito de renunciar a los principios que han caracterizado históricamente a nuestro Sistema, ni de disminuir la prioridad que el Estado y el Gobierno conceden a la salud del pueblo.

Dichas medidas buscan preservar los servicios esenciales, reorganizar capacidades, concentrar recursos donde más se necesitan y garantizar la continuidad de las prestaciones básicas a la población.

Entre ellas, la reducción de la estadía hospitalaria; optimizar los medios diagnósticos; así como asegurar los niveles de actividad quirúrgica, con prioridad en la cirugía oncológica y otras que comprometan la vida del paciente.

Calificó al Programa del Médico y la Enfermera de la Familia como un elemento clave para la atención a la población en las comunidades, cuyo funcionamiento se continuará fortaleciendo constantemente.